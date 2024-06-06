Марта Костюк пройшла до півфіналу Ролан Гаррос у парному розряді

Марта Костюк святкує перемогу. Фото: Reuters/Yves Herman

Українка Марта Костюк стала учасницею півфіналу у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Разом з Оленою-Габріелою Русе вона без боротьби пройшла пару суперниць із "нейтральної" країни.

Представниці Росії відмовилися від виходу на корт, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках парного турніру на Ролан Гаррос-2024 Марта Костюк з України та Єлена-Габріела Русе з Румунії мали протистояти росіянкам Мірри Андрєєвої та Вірі Звонарьової. Проте матч не відбувся через відмову "нейтральних" тенісисток.

Марта Костюк під час подачи. Фото: Reuters/Yves Herman

Костюк у півфіналі Ролан Гаррос

Причиною відмови росіянок від поєдинку стало те, що Мірра Андрєєва 5 березня в одиночному розряді впоралася в Аріною Соболенко з Білорусі. Росіянці знадобилося три сета, щоб здобути перемогу та вийти у півфінал турніру.

Марта Костюк та Габріела Русе готуються до півфінального матчу проти Жасмін Паоліні та Сарри Еррані з Італії. При цьому Паоліні також має зіграти в 1/2 одиночного розряду Ролан Гаррос із росіянкою Андрєєвою.

Це вже не перший півфінал Відкритого чемпіонату Франції з тенісу для Костюк. Рік тому Марта разом із Русе вже виступали на цій стадії турніру.

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