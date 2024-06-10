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Усі зірки у зборі — відомий склад збірної України з тенісу на Олімпіаду-2024

10 червня 2024 11:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Костюк, Світоліна на Олімпіаді в Парижі — відомий склад збірної України з тенісу
Марта Костюк під час матчу. Фото: instagram.com/martakostyuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У складі збірної України на Олімпійські ігри-2024 вирушать усі зірки сучасного тенісу. Еліна Світоліна та інші спортсменки представлять країну на Іграх у Парижі.

Капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма в інтерв'ю "Суспільному" назвав заявку команди на Олімпіаду.

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Вже сформовано склад збірної України з тенісу на олімпійський турнір. У Париж поїдуть головні зірки українського тенісу на чолі з Еліною Світоліною.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна на турнірі. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Склад збірної України на Олімпіаду-2024

В одиночному розряді на Ігри до Парижу поїдуть Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. У парному розряді зіграють Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Відомо, що в парному розряді Україна матиме ще один дует. Його сформують зі спортсменок, які виступатимуть в одиночному турнірі.

У збірну України повідомили, що на Олімпіаду також можуть вирушити Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, які не виконали умови двох зіграних матчів за національну збірну протягом олімпійського циклу.

Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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Олімпійські ігри
Теніс
Олімпіада-2024
Марта Костюк
Еліна Світоліна
Даяна Ястремська
спорт
Людмила Кіченок
українські тенісисти

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