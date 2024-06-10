Костюк, Світоліна на Олімпіаді в Парижі — відомий склад збірної України з тенісу

Усі зірки у зборі — відомий склад збірної України з тенісу на Олімпіаду-2024
У складі збірної України на Олімпійські ігри-2024 вирушать усі зірки сучасного тенісу. Еліна Світоліна та інші спортсменки представлять країну на Іграх у Парижі.
Капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма в інтерв'ю "Суспільному" назвав заявку команди на Олімпіаду.
Вже сформовано склад збірної України з тенісу на олімпійський турнір. У Париж поїдуть головні зірки українського тенісу на чолі з Еліною Світоліною.
Склад збірної України на Олімпіаду-2024
В одиночному розряді на Ігри до Парижу поїдуть Марта Костюк, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. У парному розряді зіграють Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Відомо, що в парному розряді Україна матиме ще один дует. Його сформують зі спортсменок, які виступатимуть в одиночному турнірі.
У збірну України повідомили, що на Олімпіаду також можуть вирушити Ангеліна Калініна та Леся Цуренко, які не виконали умови двох зіграних матчів за національну збірну протягом олімпійського циклу.
Літні Олімпійські ігри-2024 відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня.
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