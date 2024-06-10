Марта Костюк замінила Еліну Світоліну як українку з найвищим рейтингом

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

Жіноча тенісна асоціація (WTA) поновила свій щотижневий рейтинг, що мало вплив й на українських спортсменок. Важливість цього оновлення пов'язана з відкритим чемпіонатом Франції.

Згідно з оновленням WTA, серед українок Марта Костюк змінила Еліну Світоліну на позиції першої ракетки України.

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Рейтинг WTA. Фото: скріншот

Світоліна опустилася в рейтингу WTA

Після перемоги на Роланд Гаррос полячка Іга Свьонтек зміцнила своє перше місце. Також на другу позицію піднялася американка Корі Гауфф, котра обійшла білоруску Арину Соболенко.

Першою ракеткою України та 17-ю у світі стала Марта Костюк, яка додала три позиції. Після Роланд Гаррос з 19 на 21 місце опустилася Еліна Світоліна.

На 27-й позиції розмістилася Даяна Ястремська, яка додала п'ять місць. Також у топ-50 на 46-му місці розмістилася Ангеліна Калініна.

У топ-100 потрапила Леся Цуренко, яка йде 59-ю.

У другій сотні рейтингу WTA знаходяться українки Дар'я Снігур (127-а), Юлія Стародубцева (134-а) та Катерина Байндль (182-а).

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