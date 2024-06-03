Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна не змогла пройти до чвертьфіналу Roland Garros-2024 arrow

Світоліна не змогла пройти до чвертьфіналу Roland Garros-2024

3 червня 2024 15:19
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Світоліна програла Рибакіній і не змогла вийти до 1/4 фіналу Ролан Гаррос
Еліна Світоліна. Фото: Associated Press
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з одиночного розряду Відкритого чемпіонату Франції. Вона не змогла пробитися до чвертьфіналу Roland Garros-2024.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Вступ Світоліної на турнірі

У поєдинку 1/8 фіналу 29-річна спортсменка поступилася четвертій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану. Загалом тенісистки провели на корті 1 годину 11 хвилин, проте гра завершилася поразкою Еліни з рахунком 4:6, 3:6.

Відомо, що Світоліна та Рибакіна зустрілись у грі учетверте. Закінчивши поєдинок невдало, Еліна не змогла повторити свій особистий рекорд на Roland Garros. Найбільше її досягнення на цьому мейджорі — участь у чвертьфіналі, куди вона потрапляла чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023).

Надалі у чвертьфіналі Ролан Гаррос Рибакіна зіграє або з Еліною Аванесян, або проти Жасмін Паоліні. 

Нагадаємо, Анатолій Трубін піде з "Бенфіки" після Євро-2024. 

Довбик розповів про своє прізвисько у "Жироні" та назвав завдання на Євро-2024.

Максимов ухвалив несподіване рішення у тренерській кар'єрі.

Лунін може більше не зіграти за "Реал" жодного матчу.

"Кривбас" отримав пропозиції продати Дібанго у Європу — яке рішення прийняли у клубі.

Україна
спорт
Ролан Гаррос
Теніс
Еліна Світоліна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня