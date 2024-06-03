Світоліна програла Рибакіній і не змогла вийти до 1/4 фіналу Ролан Гаррос

Еліна Світоліна. Фото: Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна вибула з одиночного розряду Відкритого чемпіонату Франції. Вона не змогла пробитися до чвертьфіналу Roland Garros-2024.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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У поєдинку 1/8 фіналу 29-річна спортсменка поступилася четвертій ракетці світу Олені Рибакіній з Казахстану. Загалом тенісистки провели на корті 1 годину 11 хвилин, проте гра завершилася поразкою Еліни з рахунком 4:6, 3:6.

Відомо, що Світоліна та Рибакіна зустрілись у грі учетверте. Закінчивши поєдинок невдало, Еліна не змогла повторити свій особистий рекорд на Roland Garros. Найбільше її досягнення на цьому мейджорі — участь у чвертьфіналі, куди вона потрапляла чотири рази (2015, 2017, 2020, 2023).

Надалі у чвертьфіналі Ролан Гаррос Рибакіна зіграє або з Еліною Аванесян, або проти Жасмін Паоліні.

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