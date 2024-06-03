Свитолина проиграла Рыбакиной и не смогла выйти в 1/4 финала Ролан Гаррос

Элина Свитолина. Фото: Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Она не смогла пробиться в четвертьфинал Roland Garros-2024.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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Вступление Свитолиной на турнире

В поединке 1/8 финала 29-летняя спортсменка уступила четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана. В общей сложности теннисистки провели на корте 1 час 11 минут, однако игра завершилась поражением Элины со счетом 4:6, 3:6.

Известно, что Свитолина и Рыбакина встретились в игре в четвертый раз. Закончив поединок неудачно, Элина не смогла повторить свой личный рекорд на Roland Garros. Наибольшее ее достижение на этом мейджоре — участие в четвертьфинале, куда она попадала четырежды (2015, 2017, 2020, 2023).

В дальнейшем в четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет либо с Элиной Аванесян, либо против Жасмин Паолини.

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