Світоліна вийшла у друге коло Ролан Гаррос, Калініна та Стародубцева програли

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

У Парижі на Ролан Гаррос відбулися матчі першого кола турніру. Україну в них представили Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

У друге коло турніру вийшла лише Еліна Світоліна, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна — Кароліна Плішкова — 3:6, 6:4, 6:2

Світоліна у своєму матчі зустрілася зі своєю давньою суперницею Кароліною Плішковою. У цьому матчі українка виграла у чешки свій шостий матч із десяти.

Матч тривав 1 годину 58 хвилин. Світоліна тричі подавала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала сім із 13 брейків.

У Плішкової також було три ейси, вона зробила шість подвійних помилок і використала п'ять із десяти брейків.

У другому колі турніру Світоліна зіграє із француженкою Діан Паррі. Тенісистки грали одна з одною 20 травня поточного року у Страсбурзі, і Еліна перемогла у двох сетах.

Ангеліна Калініна — Каміла Осоріо — 6:3, 6:7 (4), 1:4 (відмова)

Калініна вдруге у кар'єрі зустрічалася з Осоріо. Минулий матч відбувся у лютому поточного року у США та перемогла українка.

Матч тривав 2 години 28 хвилин, протягом яких Калініна не робила ейсів та подвійних помилок. Також вона реалізувала п'ять із 12 брейків. У третьому сеті українка через травму відмовилася продовжувати матч.

Осоріо не подавала ейсів, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала шість з дев'яти брейків.

Юлія Стародубцева — Крістіна Букша — 4:6, 1:6

Стародубцева вперше зіграла з іспанкою Букшею, яка суттєво вища за українку в рейтингу.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин. Стародубцева не подавала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала три з п'яти брейк-пойнтів.

Букса також не робила ейсів, припустилася однієї подвійної помилки і використала шість з 12 брейків.

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