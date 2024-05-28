Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос, Калинина и Стародубцева проиграли

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis

В Париже на Ролан Гаррос прошли матчи первого круга турнира. Украину в них представили Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

Во второй круг турнира вышла только Элина Свитолина, сообщил портал Новини.LIVE.

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Элина Свитолина — Каролина Плишкова — 3:6, 6:4, 6:2

Свитолина в своем матче встретилась со своей давней соперницей Каролиной Плишковой. В этом матче украинка выиграла у чешки свой шестой матч из десяти.

Матч длился 1 час 58 минут. Свитолина трижды подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из13 брейков.

У Плишковой также было три эйса, она сделала шесть двойных ошибок и использовала пять из десяти брейков.

Во втором круге турнира Свитолина сыграет с француженкой Диан Парри. Теннисистки играли друг с другом 20 мая текущего года в Страсбурге, и Элина победила в двух сетах.

Ангелина Калинина — Камила Осорио — 6:3, 6:7(4), 1:4 (отказ)

Калинина во второй раз в карьере встречалась с Осорио. Прошлый матч состоялся в феврале текущего года в США и победила украинка.

Матч длился 2 часа 28 минут, в течение которых Калинина не делала эйсов и двойных ошибок. Также она реализовала пять из 12 брейков. В третьем сете украинка из-за травмы отказалась продолжать матч.

Осорио не подавала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейков.

Юлия Стародубцева — Кристина Букша — 4:6, 1:6

Стародубцева впервые сыграла с испанкой Букшей, которая существенно выше украинки в рейтинге.

Матч длился 1 час 17 минут. Стародубцева не подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

Букса также не делала эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала шесть из 12 брейков.

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