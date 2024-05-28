Свитолина вышла во второй круг Ролан Гаррос, Калинина и Стародубцева проиграли
В Париже на Ролан Гаррос прошли матчи первого круга турнира. Украину в них представили Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
Во второй круг турнира вышла только Элина Свитолина, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Каролина Плишкова — 3:6, 6:4, 6:2
Свитолина в своем матче встретилась со своей давней соперницей Каролиной Плишковой. В этом матче украинка выиграла у чешки свой шестой матч из десяти.
Матч длился 1 час 58 минут. Свитолина трижды подавала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из13 брейков.
У Плишковой также было три эйса, она сделала шесть двойных ошибок и использовала пять из десяти брейков.
Во втором круге турнира Свитолина сыграет с француженкой Диан Парри. Теннисистки играли друг с другом 20 мая текущего года в Страсбурге, и Элина победила в двух сетах.
Ангелина Калинина — Камила Осорио — 6:3, 6:7(4), 1:4 (отказ)
Калинина во второй раз в карьере встречалась с Осорио. Прошлый матч состоялся в феврале текущего года в США и победила украинка.
Матч длился 2 часа 28 минут, в течение которых Калинина не делала эйсов и двойных ошибок. Также она реализовала пять из 12 брейков. В третьем сете украинка из-за травмы отказалась продолжать матч.
Осорио не подавала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейков.
Юлия Стародубцева — Кристина Букша — 4:6, 1:6
Стародубцева впервые сыграла с испанкой Букшей, которая существенно выше украинки в рейтинге.
Матч длился 1 час 17 минут. Стародубцева не подавала навылет, сделала две двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
Букса также не делала эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала шесть из 12 брейков.
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