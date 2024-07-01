Вімблдон-2024: Ястремська та Костюк стартували з перемог, Цуренко поступилася Грачовій

Костюк та Ястремська з перемоги стартували на Вімблдоні, а Цуренко поступилася Грачовій
Лондоні стартував "Вімблдон", де виступить рекордна кількість українок — вісім представниць. Першими на турнірі стартували Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.
Якщо Костюк та Ястремська змогли перемогти, то Цуренко поступилася, повідомив портал Новини.LIVE.
Даяна Ястремська — Надя Подороска — 6:1, 7:6
Ястремська втретє стартувала в основній сітці "Вімблдону". Раніше українка 2019-го дійшла до четвертого кола, а 2022-го вилетіла в першому. До нової спроби підкорити трав'яні корти Даяна підійшла у добрій формі.
Матч з аргентинкою тривав 1 годину 36 хвилин, протягом яких Даяна чотири рази подавала навиліт і стільки ж припустилася подвійних помилок. Також вона використала чотири з восьми брейків.
Подороска ейсів не подавала, подвійні помилки не робила і використала лише два з п'яти брейків.
Леся Цуренко — Варвара Грачова — 3:6, 1:6
Цуренко у першому колі зійшлася з росіянкою Грачовою, яка виступає за Францію тому, що не любить Росію та владу у Кремлі.
Раніше дівчата двічі зустрічалися та обмінялися тоді перемогами.
Новий матч тривав 1 годину 3 хвилини, за які Цуренко не подавала ейсів, зробила шість подвійних помилок та реалізувала свій єдиний брейк.
Грачова не подавала навиліт, не дала подвійних помилок і реалізувала п'ять із дев'яти брейк-пойнтів.
У другому колі Грачова зіграє проти українки Даяни Ястремської.
Марта Костюк — Ребекка Шрамкова — 6:3, 6:2
Костюк до матчу проти Шрамкової підійшла після спаду, який у неї стався на ґрунтових турнірах.
Матч тривав 1 годину 13 хвилин. Костюк за відведений час подала чотири ейси, не робила подвійних помилок та реалізувала три з 12 брейк-пойнтів.
Шрамкова навиліт не подавала, зробила три подвійні помилки та не використала свій єдиний брейк-пойнт.
У другому колі Марта зіграє з переможницею матчу австралійки Дарії Севілл та американки Пейтон Стернс.
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