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Украинка Снигур сенсационно вышла во второй круг Уимблдона — видео

3 июля 2024 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Дарья Снигур вышла во второй круг Уимблдона, победив Осеан Додан
Украинская теннисистка Дарья Снигур. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лондоне проходят матчи первого круга "Уимблдона" в одиночном разряде. На корт вышла украинка Дарья Снигур.

Соперницей украинки стала француженка Осеан Додан, сообщил портал Новини.LIVE.

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За последние два года у девушек появилась своя история. В 2003-м они сыграли во Франции, а в 2024-м в Австралии. Оба раза уверенно выиграла Додан. В прошедшем матче она также была фаворитом.

Когда же матч начался, то украинка уверенно выиграла первый сет, а во втором оставила соперницу с "баранкой".

Матч длился 52 минуты, в течение которых Снигур подала три эйса, сделала пять двойных ошибок и использовала пять из шести брейков.

Дотан также сделала три эйса и допустила пять двойных ошибок. При этом она реализовала один из трех брейков.

Во втором круге турнира Снигур сыграет против 14-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии.

Отметим, что во второй круг турнира прошли Даяна Ястремская, Марта Костюк и Юлия Стародубцева.

Напомним, Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

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Теннис Турниры Большого Шлема украинские теннисисты Уимблдон Дарья Снигур

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