На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна

Еліна Світоліна. Фото: Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати збірну України в матчі зі Словаччиною. Сьогодні команда грає у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це Світоліна повідомила у своєму Instagram у п’ятницю, 21 червня.

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Світоліна у цей час на стадіоні, де зробила фото з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати збірну України. Фото: Еліна Світоліна в Instagram

Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати Україну в матчі зі Словаччиною. Фото: Еліна Світоліна в Instagram

"Вболіваємо разом", — написала тенісистка.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко лише нещодавно дебютував у національній команді. Він поділився враженнями від поїздки на чемпіонат Європи з футболу.

Раніше Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024.

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