Світоліна приїхала в Німеччину підтримати збірну України
Українська тенісистка Еліна Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати збірну України в матчі зі Словаччиною. Сьогодні команда грає у другому турі групового етапу Євро-2024.
Про це Світоліна повідомила у своєму Instagram у п’ятницю, 21 червня.
На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна
Світоліна у цей час на стадіоні, де зробила фото з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.
"Вболіваємо разом", — написала тенісистка.
Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко лише нещодавно дебютував у національній команді. Він поділився враженнями від поїздки на чемпіонат Європи з футболу.
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