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Світоліна приїхала в Німеччину підтримати збірну України

21 червня 2024 17:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна
Еліна Світоліна. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати збірну України в матчі зі Словаччиною. Сьогодні команда грає у другому турі групового етапу Євро-2024.

Про це Світоліна повідомила у своєму Instagram у п’ятницю, 21 червня.

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На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна

Світоліна у цей час на стадіоні, де зробила фото з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

 

Світоліна приїхала підтримати Україну
Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати збірну України. Фото: Еліна Світоліна в Instagram
Світоліна приїхала підтримати Україну
Світоліна приїхала в Дюссельдорф підтримати Україну в матчі зі Словаччиною. Фото: Еліна Світоліна в Instagram

"Вболіваємо разом", — написала тенісистка.

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко лише нещодавно дебютував у національній команді. Він поділився враженнями від поїздки на чемпіонат Європи з футболу.

Раніше Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024. 

Також ми писали, що Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Андрій Шевченко
Теніс
Євро-2024
Еліна Світоліна
українські тенісисти
Чемпіонат Європи

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