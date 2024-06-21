Штранц забив гол у ворота збірної України у середині першого тайму

Збірна України пропустила гол від Словаччини — як це сталося
Збірна Словаччини відкрила рахунок у першому таймі матчу Євро-2024 з національною командою України. Іван Штранц записав на свій рахунок другий гол на турнірі.
Підопічні Сергія Реброва знову поступаються в рахунку на чемпіонаті Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.
Українська команда активно розпочала матч другого туру групового етапу Євро-2024. Але "синьо-жовті" не зуміли створити небезпечні моменти біля воріт суперника. А ось збірна Словаччини використала один зі своїх шансів.
Як словаки забили Україні
Вже на дев'ятій хвилині поєдинку Трубіну довелося рятувати свою команду після удару суперника з близької дистанції. Потім український голкіпер відбив м'яч після потужного удару словаків зі штрафного. Але на 16-й хвилині поєдинку воротар збірної України виявився безсилим.
Футболіст збірної Словаччини навісив ліворуч у центр штрафного майданчика України. Захисник дозволив Івану Штранцу завдати удару з близької дистанції під опорну ногу голкіпера, 1:0!
Поєдинок продовжується.
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