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Збірна України пропустила гол від Словаччини — як це сталося

21 червня 2024 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Штранц забив гол у ворота збірної України у середині першого тайму
Іван Штранц святкує гол. Фото: скріншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Словаччини відкрила рахунок у першому таймі матчу Євро-2024 з національною командою України. Іван Штранц записав на свій рахунок другий гол на турнірі.

Підопічні Сергія Реброва знову поступаються в рахунку на чемпіонаті Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська команда активно розпочала матч другого туру групового етапу Євро-2024. Але "синьо-жовті" не зуміли створити небезпечні моменти біля воріт суперника. А ось збірна Словаччини використала один зі своїх шансів.

Збірна України пропустила гол
Трубін пропускає гол. Фото: скриншот Megogo

Як словаки забили Україні

Вже на дев'ятій хвилині поєдинку Трубіну довелося рятувати свою команду після удару суперника з близької дистанції. Потім український голкіпер відбив м'яч після потужного удару словаків зі штрафного. Але на 16-й хвилині поєдинку воротар збірної України виявився безсилим.

Футболіст збірної Словаччини навісив ліворуч у центр штрафного майданчика України. Захисник дозволив Івану Штранцу завдати удару з близької дистанції під опорну ногу голкіпера, 1:0!

Поєдинок продовжується.

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