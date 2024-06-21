Словаччина — Україна — стартові склади на матч Євро-2024

Трубін замість Луніна — відомі склади на матч збірних Словаччини та України
У другому матчі на чемпіонаті Європи з футболу-2024 збірна України зіграє із національною командою Словаччини. Підопічним Сергія Реброва не можна втрачати очки у цьому поєдинку.
Тренери обох команд вже назвали стартові склади на гру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Сергій Ребров зробив декілька замін у складі "синьо-жовтих" перед матчем зі словаками. Місце у воротах посів Анатолій Трубін. В основу повернувся і Володимир Бражко, який замінив Тараса Степаненка.
Склади на матч Словаччина — Україна
Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкріняр (капітан), Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслін.
Тренер: Франческо Кальцона.
Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Довбик, Мудрик.
Тренер: Сергій Ребров.
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