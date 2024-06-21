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Трубін замість Луніна — відомі склади на матч збірних Словаччини та України

21 червня 2024 14:54
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Словаччина — Україна — стартові склади на матч Євро-2024
Анатолій Трубін у збірній України. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому матчі на чемпіонаті Європи з футболу-2024 збірна України зіграє із національною командою Словаччини. Підопічним Сергія Реброва не можна втрачати очки у цьому поєдинку.

Тренери обох команд вже назвали стартові склади на гру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Сергій Ребров зробив декілька замін у складі "синьо-жовтих" перед матчем зі словаками. Місце у воротах посів Анатолій Трубін. В основу повернувся і Володимир Бражко, який замінив Тараса Степаненка.

Артем Довбик
Артем Довбик у збірній України. Фото: скриншот Megogo

Склади на матч Словаччина — Україна

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкріняр (капітан), Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслін.

Тренер: Франческо Кальцона.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Ярмоленко (капітан), Довбик, Мудрик.

Тренер: Сергій Ребров.

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спорт
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Збірна України з футболу
Словаччина
Євро-2024

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