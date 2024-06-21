Словакия — Украина — стартовые составы на матч Евро-2024

Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker

Во втором матче на чемпионате Европы по футболу-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Подопечным Сергея Реброва нельзя терять очки в этом поединке.

Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на игру, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Артем Довбик в сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Составы на матч Словакия — Украина

Словакия: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр (капитан), Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслин.

Тренер: Франческо Кальцона.

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Довбик, Мудрик.

Тренер: Сергей Ребров.

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