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Трубин вместо Лунина — известны составы на матч сборных Словакии и Украины

21 июня 2024 14:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Словакия — Украина — стартовые составы на матч Евро-2024
Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: Reuters/Heiko Becker
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во втором матче на чемпионате Европы по футболу-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Подопечным Сергея Реброва нельзя терять очки в этом поединке. 

Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на игру, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сергей Ребров сделал несколько замен в составе "сине-желтых" перед матчем со словаками. Место в воротах занял Анатолий Трубин. В основу вернулся и Владимир Бражко, который заменил Тараса Степаненко.  

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: скриншот Megogo

Составы на матч Словакия — Украина 

Словакия: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр (капитан), Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслин. 

Тренер: Франческо Кальцона. 

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Довбик, Мудрик. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией. 

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