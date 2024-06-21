Словакия — Украина — стартовые составы на матч Евро-2024

Трубин вместо Лунина — известны составы на матч сборных Словакии и Украины
Во втором матче на чемпионате Европы по футболу-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Подопечным Сергея Реброва нельзя терять очки в этом поединке.
Тренеры обеих команд уже назвали стартовые составы на игру, сообщает официальный сайт УЕФА.
Сергей Ребров сделал несколько замен в составе "сине-желтых" перед матчем со словаками. Место в воротах занял Анатолий Трубин. В основу вернулся и Владимир Бражко, который заменил Тараса Степаненко.
Составы на матч Словакия — Украина
Словакия: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр (капитан), Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда — Шранц, Боженик, Хараслин.
Тренер: Франческо Кальцона.
Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Бражко — Шапаренко, Судаков — Ярмоленко (капитан), Довбик, Мудрик.
Тренер: Сергей Ребров.
Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.
Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024.
Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией.
Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие.
Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды.
Читайте Новини.LIVE!