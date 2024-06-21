Штранц забил гол в ворота сборной Украины в середине первого тайма

Иван Штранц празднует гол. Фото: скриншот Megogo

Сборная Словакии открыла счет в первом тайме матча Евро-2024 с национальной командой Украины. Иван Штранц записал на свой счет второй гол на турнире.

Подопечные Сергея Реброва снова уступают в счете на чемпионате Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

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Трубин пропускает гол. Фото: скриншот Megogo

Как словаки забили Украине

Уже на девятой минуте поединка Трубину пришлось спасать свою команду после удара соперника с близкой дистанции. Затем украинский голкипер отбил мяч после мощного удара словаков со штрафного. Но на 16-й минуте поединка вратарь сборной Украины оказался бессилен.

Футболист сборной Словакии навесил слева в центр штрафной Украины. Защитник позволил Ивану Штранцу нанести удар с близкой дистанции под опорную ногу голкипера, 1:0!

Поединок продолжается.

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