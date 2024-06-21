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Сборная Украины пропустила гол от Словакии — как это произошло

21 июня 2024 16:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Штранц забил гол в ворота сборной Украины в середине первого тайма
Иван Штранц празднует гол. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Словакии открыла счет в первом тайме матча Евро-2024 с национальной командой Украины. Иван Штранц записал на свой счет второй гол на турнире. 

Подопечные Сергея Реброва снова уступают в счете на чемпионате Европы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Украинская команда активно начала матч второго тура группового этапа Евро-2024. Но "сине-желтые" не сумели создать опасные моменты у ворот соперника. А вот сборная Словакии использовала один из своих шансов. 

Сборная Украины пропустила гол
Трубин пропускает гол. Фото: скриншот Megogo

Как словаки забили Украине 

Уже на девятой минуте поединка Трубину пришлось спасать свою команду после удара соперника с близкой дистанции. Затем украинский голкипер отбил мяч после мощного удара словаков со штрафного. Но на 16-й минуте поединка вратарь сборной Украины оказался бессилен. 

Футболист сборной Словакии навесил слева в центр штрафной Украины. Защитник позволил Ивану Штранцу нанести удар с близкой дистанции под опорную ногу голкипера, 1:0! 

Поединок продолжается. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией. 

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Евро-2024

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