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Свитолина приехала в Германию поддержать сборную Украины

21 июня 2024 17:54
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна
Элина Свитолина. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Дюссельдорф поддержать сборную Украины в матче со Словакией. Сегодня команда играет во втором туре группового этапа Евро-2024.

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Об этом Свитолина сообщила в своем Instagram в пятницу, 21 июня.

На поединок в Дюссельдорфе приехала знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина

Свитолина в настоящее время на стадионе, где сделала фото с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

 

Свитолина приехала поддержать Украину
Свитолина приехала в Дюссельдорф поддержать сборную Украины. Фото: Элина Свитолина в Instagram
Свитолина приехала поддержать Украину
Свитолина приехала в Дюссельдорф поддержать Украину в матче со Словакией. Фото: Элина Свитолина в Instagram

"Болеем вместе", — написала теннисистка.

Напомним, что полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко лишь недавно дебютировал в национальной команде. Он поделился впечатлениями от поездки на чемпионат Европы по футболу.

Ранее Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024.

Также мы писали, что Цыганков перейдет в итальянский клуб – "Жирона" назвала условие.

спорт
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Сборная Украины по футболу
Андрей Шевченко
Теннис
Евро-2024
Элина Свитолина
украинские теннисисты
Чемпионат Европы

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