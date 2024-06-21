На поєдинок у Дюссельдорфі приїхала знаменита українська тенісистка Еліна Світоліна

Свитолина приехала в Германию поддержать сборную Украины
Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Дюссельдорф поддержать сборную Украины в матче со Словакией. Сегодня команда играет во втором туре группового этапа Евро-2024.
Об этом Свитолина сообщила в своем Instagram в пятницу, 21 июня.
На поединок в Дюссельдорфе приехала знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина
Свитолина в настоящее время на стадионе, где сделала фото с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.
"Болеем вместе", — написала теннисистка.
Напомним, что полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко лишь недавно дебютировал в национальной команде. Он поделился впечатлениями от поездки на чемпионат Европы по футболу.
Ранее Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024.
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