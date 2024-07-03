Меріх Демірал зі збірної Туреччини опинився в епіцентрі скандалу на Євро-2024

Меріх Демірал (праворуч) та Арда Гюлер. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Збірна Туреччини зробила сенсацію на Євро-2024 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Проте ключовий футболіст національної команди може пропустити наступний матч.

Поведінка Меріха Демірала буде розслідувана інспектором УЄФА, повідомляє офіційний сайт спілки.

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Захисник саудівського клубу "Аль-Ахлі" Меріх Демірал став героєм матчу 1/8 чемпіонату Європи з футболу. У цьому поєдинку 26-річний захисник оформив дубль і вивів свою команду до 1/4 турніру. Проте футболіст може пропустити наступну зустріч за участю збірної Туреччини.

Меріх Демірал забив два голи у ворота Австрії. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Що зробив Демірал

Інспектор УЄФА вивчає дії Демірала у матчі з Австрією (2:1) щодо "неналежної поведінки". Під час святкування одного зі своїх голів Меріх продемонстрував жест, який міг образити уболівальників.

Йдеться про "вовчий салют", який асоціюють з організацією "Бозкурт" ("Сірі вовки"). Це вкрай правий та радикальний рух, який дотримується турецького націоналізму. Влада Німеччини характеризує ідеологію організації як антисемітську та расистську.

Той самий жест Демірала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Якщо провину Демірала буде доведено, захисника дискваліфікують на чвертьфінал Євро-2024, у якому збірна Туреччини 6 липня зустрінеться із командою Нідерландів.

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