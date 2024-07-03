Меріх Демірал зі збірної Туреччини опинився в епіцентрі скандалу на Євро-2024

Збірна Туреччини може втратити ключового гравця перед матчем із Нідерландами
Збірна Туреччини зробила сенсацію на Євро-2024 і вийшла до чвертьфіналу турніру. Проте ключовий футболіст національної команди може пропустити наступний матч.
Поведінка Меріха Демірала буде розслідувана інспектором УЄФА, повідомляє офіційний сайт спілки.
Захисник саудівського клубу "Аль-Ахлі" Меріх Демірал став героєм матчу 1/8 чемпіонату Європи з футболу. У цьому поєдинку 26-річний захисник оформив дубль і вивів свою команду до 1/4 турніру. Проте футболіст може пропустити наступну зустріч за участю збірної Туреччини.
Що зробив Демірал
Інспектор УЄФА вивчає дії Демірала у матчі з Австрією (2:1) щодо "неналежної поведінки". Під час святкування одного зі своїх голів Меріх продемонстрував жест, який міг образити уболівальників.
Йдеться про "вовчий салют", який асоціюють з організацією "Бозкурт" ("Сірі вовки"). Це вкрай правий та радикальний рух, який дотримується турецького націоналізму. Влада Німеччини характеризує ідеологію організації як антисемітську та расистську.
Якщо провину Демірала буде доведено, захисника дискваліфікують на чвертьфінал Євро-2024, у якому збірна Туреччини 6 липня зустрінеться із командою Нідерландів.
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