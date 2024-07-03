Мерих Демирал из сборной Турции оказался в эпицентре скандала на Евро-2024

Мерих Демирал (справа) и Арда Гюлер. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Сборная Турции преподнесла сенсацию на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал турнира. Однако ключевой футболист национальной команды может пропустить следующий матч.

Поведение Мериха Демирала будет расследовано инспектором УЕФА, сообщает официальный сайт союза.

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Защитник саудовского клуба "Аль-Ахли" Мерих Демирал стал героем матча 1/8 чемпионата Европы по футболу. В этом поединке 26-летний защитник оформил дубль и вывел свою команду в 1/4 турнира. Однако футболист может пропустить следующую встречу с участием сборной Турции.

Мерих Демирал забил два гола в ворота Австрии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Что сделал Демирал

Инспектор УЕФА изучает действия Демирала в матче с Австрией (2:1) на предмет "ненадлежащего поведения". Во время празднования одного из своих голов Мерих продемонстрировал жест, который мог оскорбить часть болельщиков.

Речь идет о "волчьем салюте", который ассоциируют с организацией "Бозкурт" ("Серые волки"). Это крайне правое и радикальное движение, которое придерживается турецкого национализма. Власти Германии характеризуют идеологию организации как антисемитскую и расистскую.

Тот самый жест Демирала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Если вина Демирала будет доказана, защитника дисквалифицируют на четвертьфинал Евро-2024, в котором сборная Турции 6 июля встретится с командой Нидерландов.

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