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Сборная Турции может потерять ключевого игрока перед матчем с Нидерландами

3 июля 2024 18:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мерих Демирал из сборной Турции оказался в эпицентре скандала на Евро-2024
Мерих Демирал (справа) и Арда Гюлер. Фото: Reuters/Annegret Hilse
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Сборная Турции преподнесла сенсацию на Евро-2024 и вышла в четвертьфинал турнира. Однако ключевой футболист национальной команды может пропустить следующий матч. 

Поведение Мериха Демирала будет расследовано инспектором УЕФА, сообщает официальный сайт союза. 

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Защитник саудовского клуба "Аль-Ахли" Мерих Демирал стал героем матча 1/8 чемпионата Европы по футболу. В этом поединке 26-летний защитник оформил дубль и вывел свою команду в 1/4 турнира. Однако футболист может пропустить следующую встречу с участием сборной Турции. 

Мерих Демирал
Мерих Демирал забил два гола в ворота Австрии. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Что сделал Демирал 

Инспектор УЕФА изучает действия Демирала в матче с Австрией (2:1) на предмет "ненадлежащего поведения". Во время празднования одного из своих голов Мерих продемонстрировал жест, который мог оскорбить часть болельщиков. 

Речь идет о "волчьем салюте", который ассоциируют с организацией "Бозкурт" ("Серые волки"). Это крайне правое и радикальное движение, которое придерживается турецкого национализма. Власти Германии характеризуют идеологию организации как антисемитскую и расистскую.

Мерих Демирал
Тот самый жест Демирала. Фото: Reuters/Annegret Hilse

Если вина Демирала будет доказана, защитника дисквалифицируют на четвертьфинал Евро-2024, в котором сборная Турции 6 июля встретится с командой Нидерландов. 

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