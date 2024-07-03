Тони Кроос поспорил с Хоселу о победителе матча Испания — Германия

Тони Кроос в сборной Германии на Евро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос определил задачу национальной команды на чемпионате Европы. Опытный футболист готовится к уходу из футбола.

Тони Кроос не хочет завершать карьеру после матча 1/4 Евро-2024 с Испанией, сообщает AS.

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Тони Кроос проводит последний турнир в карьере. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В четвертьфинале турнира Бундестим сыграет с Испанией, которая побеждали во всех четырех своих матчах на континентальном первенстве. Футболист "красной фурии" и бывший одноклубник Крооса Хоселу заявил, что матч с Испанией станет для Тони последним в футболе.

Хоселу в матче за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Кроос ответил Хоселу

Немецкий футболист мечтает сыграть как можно больше матчей на чемпионате Европы. Кроос считает, что у сборной Германии хорошие шансы выйти в полуфинал турнира, пусть даже для этого придется обыграть непобедимую Испанию.

"Красная фурия" действительно демонстрирует фантастический футбол, так же как и мы. Эта игра точно не будет скучной. Слова Хоселу отчасти являются шуткой. Это нормально, они тоже хотят выиграть турнир. Но я сделаю все, чтобы сыграть на Евро-2024 как можно больше матчей", — пообещал Кроос.

Матч Испания — Германия пройдет в пятницу, 5 июля.

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