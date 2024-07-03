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Кроос розповів, як збірна Німеччини зупинить Іспанію на Євро-2024

3 липня 2024 17:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тоні Кроос посперечався з Хоселу про переможця матчу Іспанія — Німеччина
Тоні Кроос у збірній Німеччини на Євро-2024. Фото: Reuters/Leon Kuegeler
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Німеччини Тоні Кроос визначив завдання національної команди на чемпіонаті Європи. Досвідчений футболіст готується до відходу з футболу.

Тоні Кроос не хоче завершувати кар'єру після матчу 1/4 Євро-2024 з Іспанією, повідомляє AS.

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Тоні Кроос пішов із мадридського "Реала" після перемоги команди в Лізі чемпіонів-2024. Футболіст "повісить бутси на цвях" після того, як збірна Німеччини завершить виступи на Євро-2024.

Тоні Кроос
Тоні Кроос проводить останній турнір у кар'єрі. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

У чвертьфіналі турніру Бундестім зіграє з Іспанією, яка перемагала у всіх чотирьох своїх матчах на континентальній першості. Футболіст "червоної фурії" та колишній одноклубник Крооса Хоселу заявив, що матч з Іспанією стане для Тоні останнім у футболі.

Хоселу
Хоселу у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Кроос відповів Хоселу

Німецький футболіст мріє зіграти якнайбільше матчів на чемпіонаті Європи. Кроос вважає, що збірна Німеччини має хороші шанси вийти до півфіналу турніру, нехай навіть для цього доведеться обіграти непереможну Іспанію.

"Червона фурія" справді демонструє фантастичний футбол, як і ми. Ця гра точно не буде нудною. Слова Хоселу почасти є жартом. Це нормально, вони також хочуть виграти турнір. Але я зроблю все, щоб зіграти на Євро-2024 якнайбільше матчів", — пообіцяв Кроос.

Матч Іспанія — Німеччина пройде у п'ятницю, 5 липня.

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