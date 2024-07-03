Свитолина начала выступление на Уимблдоне с победы

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.

Видео матча транслировалось на Setanta Sports в YouTube.

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По результатам матча против польки Магди Линетт со счетом 1:2 победила украинская теннисистка Элина Свитолина.

Матч длился 2 часа 40 минут: в первом сете Свитолина одержала победу 7:5, но во втором потеряла преимущество, которое закончилось счетом 6:7 (9) в пользу польки.

Однако уже в третьем, решающем сете, украинка "дожила" соперницу и выиграла с результатом 6:3. Во время матча Свитолина совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.

Известно, что во втором круге турнира соперницей украинки станет немка Юле Нимайер — они будут играть между собой впервые.

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