Свитолина начала выступление на Уимблдоне с победы

Свитолина победила польскую теннисистку — с каким счетом
Украинская теннисистка Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.
Видео матча транслировалось на Setanta Sports в YouTube.
Победа Свитолиной на Уимблдоне-2024
По результатам матча против польки Магди Линетт со счетом 1:2 победила украинская теннисистка Элина Свитолина.
Матч длился 2 часа 40 минут: в первом сете Свитолина одержала победу 7:5, но во втором потеряла преимущество, которое закончилось счетом 6:7 (9) в пользу польки.
Однако уже в третьем, решающем сете, украинка "дожила" соперницу и выиграла с результатом 6:3. Во время матча Свитолина совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.
Известно, что во втором круге турнира соперницей украинки станет немка Юле Нимайер — они будут играть между собой впервые.
Напомним, Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.
Сарапий выбрал новый клуб — это не "Динамо".
Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".
Сборная Турции может потерять ключевого игрока перед матчем с Нидерландами.
"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины.
Читайте Новини.LIVE!