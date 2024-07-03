Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Свитолина победила польскую теннисистку — с каким счетом arrow

Свитолина победила польскую теннисистку — с каким счетом

3 июля 2024 19:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Свитолина начала выступление на Уимблдоне с победы
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: WTA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинская теннисистка Элина Свитолина в среду, 3 июля, выиграла свой первый матч на Уимблдоне-2024. Украинка победила польку Магду Линетт по итогам трех сетов в стартовом раунде.

Видео матча транслировалось на Setanta Sports в YouTube.

Читайте также:

Победа Свитолиной на Уимблдоне-2024

По результатам матча против польки Магди Линетт со счетом 1:2 победила украинская теннисистка Элина Свитолина.

Матч длился 2 часа 40 минут: в первом сете Свитолина одержала победу 7:5, но во втором потеряла преимущество, которое закончилось счетом 6:7 (9) в пользу польки.

Однако уже в третьем, решающем сете, украинка "дожила" соперницу и выиграла с результатом 6:3. Во время матча Свитолина совершила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала 4 из 10 брейкпойнтов.

Известно, что во втором круге турнира соперницей украинки станет немка Юле Нимайер — они будут играть между собой впервые.

Напомним, Трубин готовится продолжить карьеру в известном клубе — детали.

Сарапий выбрал новый клуб — это не "Динамо". 

Луниным заинтересовался еще один клуб — украинец может уйти из "Реала".

Сборная Турции может потерять ключевого игрока перед матчем с Нидерландами. 

"Кривбасс" может перехватить у "Динамо" игрока сборной Украины. 

спорт Украина Элина Свитолина Теннис

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны