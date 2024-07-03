Игроки Кривбасса не смогли улететь на сбор из-за заминирования аэропорта

Игроки Кривбасса в аэропорту Кишинева. Фото: instagram.com/fckryvbas/

Футболисты украинского футбольного клуба "Кривбасс" пережили тревожные минуты в заграничном аэропорту. Команда была вынуждена пропустить рейс из-за сообщения о минировании.

Неприятный инцидент произошел в Кишиневе, сообщила пресс-служба "Кривбасса".

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Тренерский штаб и футболисты "Кривбасса" несколько часов провели рядом с аэропортом Кишинева, который закрыли из-за сообщения о минировании. Игроки украинской команды выбрали Молдову в качестве страны, из которой проще всего вылететь на предсезонный сбор.

Футболисты ждут возможность вылететь из Молдовы. Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбасс" готовится к новому сезону

Во время трехчасового ожидания один из игроков криворожского клуба заявил, что не так страшно, когда задерживается наш самолет. Согласно его словам, хуже, когда задерживаются поставки в Украину самолетов F-16 Fighting Falcon.

Футболисты "Кривбасса" вынужденно пропустили свой рейс. Делегации украинского клуба пришлось выбрать другой маршрут. Команда летела через Турцию и провела ночь в Стамбуле, откуда и продолжила путь на свой второй предсезонный сбор в Словению.

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