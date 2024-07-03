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Футболисты Кривбасса опоздали на рейс из-за опасного инцидента в аэропорту

3 июля 2024 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Игроки Кривбасса не смогли улететь на сбор из-за заминирования аэропорта
Игроки Кривбасса в аэропорту Кишинева. Фото: instagram.com/fckryvbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты украинского футбольного клуба "Кривбасс" пережили тревожные минуты в заграничном аэропорту. Команда была вынуждена пропустить рейс из-за сообщения о минировании.

Неприятный инцидент произошел в Кишиневе, сообщила пресс-служба "Кривбасса". 

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Тренерский штаб и футболисты "Кривбасса" несколько часов провели рядом с аэропортом Кишинева, который закрыли из-за сообщения о минировании. Игроки украинской команды выбрали Молдову в качестве страны, из которой проще всего вылететь на предсезонный сбор. 

Игроки Кривбасса в аэропорту
Футболисты ждут возможность вылететь из Молдовы. Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбасс" готовится к новому сезону 

Во время трехчасового ожидания один из игроков криворожского клуба заявил, что не так страшно, когда задерживается наш самолет. Согласно его словам, хуже, когда задерживаются поставки в Украину самолетов F-16 Fighting Falcon. 

Футболисты "Кривбасса" вынужденно пропустили свой рейс. Делегации украинского клуба пришлось выбрать другой маршрут. Команда летела через Турцию и провела ночь в Стамбуле, откуда и продолжила путь на свой второй предсезонный сбор в Словению. 

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Молдова спорт минирование аэропорты футбол Кривбасс

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