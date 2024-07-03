Гравці Кривбасу не змогли полетіти на збір через замінування аеропорту

Футболісти Кривбаса запізнилися на рейс через небезпечний інцидент в аеропорту
Футболісти українського футбольного клубу "Кривбас" пережили тривожні хвилини у закордонному аеропорту. Команда була змушена пропустити рейс через повідомлення про мінування.
Неприємний інцидент стався у Кишиневі, повідомила пресслужба "Кривбасу".
Тренерський штаб та футболісти "Кривбаса" декілька годин провели поряд з аеропортом Кишинева, який закрили через повідомлення про мінування. Гравці української команди обрали Молдову як країну, з якої найпростіше вилетіти на передсезонний збір.
"Кривбас" готується до нового сезону
Під час тригодинного очікування один із гравців криворізького клубу заявив, що не так страшно, коли затримується наш літак. За його словами, гірше, коли затримуються постачання в Україну літаків F-16 Fighting Falcon.
Футболісти "Кривбаса" вимушено пропустили свій рейс. Делегації українського клубу довелося вибрати інший маршрут. Команда летіла через Туреччину та провела ніч у Стамбулі, звідки й продовжила шлях на свій другий передсезонний збір до Словенії.
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