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Футболісти Кривбаса запізнилися на рейс через небезпечний інцидент в аеропорту

3 липня 2024 15:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці Кривбасу не змогли полетіти на збір через замінування аеропорту
Гравці Кривбаса в аеропорту Кишинів. Фото: instagram.com/fckryvbas/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти українського футбольного клубу "Кривбас" пережили тривожні хвилини у закордонному аеропорту. Команда була змушена пропустити рейс через повідомлення про мінування.

Неприємний інцидент стався у Кишиневі, повідомила пресслужба "Кривбасу".

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Тренерський штаб та футболісти "Кривбаса" декілька годин провели поряд з аеропортом Кишинева, який закрили через повідомлення про мінування. Гравці української команди обрали Молдову як країну, з якої найпростіше вилетіти на передсезонний збір.

Гравці Кривбасу в аеропорту
Футболісти чекають на можливість вилетіти з Молдови. Фото: instagram.com/fckryvbas/

"Кривбас" готується до нового сезону

Під час тригодинного очікування один із гравців криворізького клубу заявив, що не так страшно, коли затримується наш літак. За його словами, гірше, коли затримуються постачання в Україну літаків F-16 Fighting Falcon.

Футболісти "Кривбаса" вимушено пропустили свій рейс. Делегації українського клубу довелося вибрати інший маршрут. Команда летіла через Туреччину та провела ніч у Стамбулі, звідки й продовжила шлях на свій другий передсезонний збір до Словенії.

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Молдова спорт мінування аеропорти футбол Кривбасс

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