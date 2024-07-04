Юлія Стародубцева вилетіла у другому колі Вімблдону, а Даяна Ястремська пробилась далі

Стародубцева та Ястремська виступили на Вімблдоні — результати зустрічей
Тенісистки Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська виступили у другому колі Вімблдону-2024. Стародубцева зіграла з новозеландкою Лулу Радовчіч та не змогла пройти далі. Ястремська здолала Грачову та проходить до наступного туру.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Виступ українок на Вімблдоні-2024
Юлія Стародубцева вперше у кар'єрі виступає на Вімблдоні. Вона гідно пройшла всю кваліфікацію та у першому колі основної сітки вибила бельгійку Ван Ейтванк.
Лулу Радовчич (Нова Зеландія) — Юлія Стародубцева (Україна) — 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
Даяна Ястремська проходить далі
Тенісистка Даяна Ястремська показала неймовірний результат на Вімблдоні. Вона пробилася до третього кола Вімблдону, здолавши суперницю росіянку з французьким паспортом Грачову.
Даяна Ястремська (Україна) — Варвара Грачова (Франція) — 2:1 (3:6, 6:4, 7:6 (10:5)).
У наступному раунді Даяна зіграє проти тенісистки із Хорватії Донни Векич.
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