Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели из Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На проходящем в Лондоне "Уимблдоне" прошел пятый игровой день в основной сетки одиночного разряда. Украину 5 июля представили Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Обе украинки проиграли свои матчи и вылетели из турнира, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк — Мэдисон Кис — 4:6, 3:6

Костюк второй год подряд в третьем круге "Уимблдона" встретилась с 12-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис.

Как и в 2023-м году, украинка снова уступила сопернице. На этот раз было фиаско в двух сетах.

Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Костюк подала один эйс, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк.

Кис сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из 11 брейков.

Отметим, что Костюк продолжает на "Уимблдон" выступление в парном разряде, где вместе с Габриэлой Русе вышла во второй круг.

Даяна Ястремская — Донна Векич — 6:7, 7:6, 1:6

Ястремская очень хорошо знакома с хорваткой, с которой прошедший матч был седьмым в карьере. Ранее счет между девушками был 3:3, но после "Уимблдона" Донна вышла вперед.

Матч длился почти три часа, за которые Ястремская сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два из шести брейков.

Векич сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала пять из 17 брейк-пойнтов.

После вылета Костюк и Ястремской на турнире осталась только Элина Свитолина, которой предстоит сыграть в третьем круге с Онс Жабер.

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