Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели из Уимблдона-2024

Костюк и Ястремская завершили свои выступления на Уимблдоне — видео
На проходящем в Лондоне "Уимблдоне" прошел пятый игровой день в основной сетки одиночного разряда. Украину 5 июля представили Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Обе украинки проиграли свои матчи и вылетели из турнира, сообщил портал Новини.LIVE.
Марта Костюк — Мэдисон Кис — 4:6, 3:6
Костюк второй год подряд в третьем круге "Уимблдона" встретилась с 12-й ракеткой мира из США Мэдисон Кис.
Как и в 2023-м году, украинка снова уступила сопернице. На этот раз было фиаско в двух сетах.
Матч длился 1 час 22 минуты, в течение которых Костюк подала один эйс, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк.
Кис сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из 11 брейков.
Отметим, что Костюк продолжает на "Уимблдон" выступление в парном разряде, где вместе с Габриэлой Русе вышла во второй круг.
Даяна Ястремская — Донна Векич — 6:7, 7:6, 1:6
Ястремская очень хорошо знакома с хорваткой, с которой прошедший матч был седьмым в карьере. Ранее счет между девушками был 3:3, но после "Уимблдона" Донна вышла вперед.
Матч длился почти три часа, за которые Ястремская сделала пять эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала два из шести брейков.
Векич сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала пять из 17 брейк-пойнтов.
После вылета Костюк и Ястремской на турнире осталась только Элина Свитолина, которой предстоит сыграть в третьем круге с Онс Жабер.
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