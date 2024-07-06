Судаков стане гравцем амбітного європейського клубу

Георгій Судаков під час чемпіонату Європи з футболу Фото: instagram.com/sudakov_11/

Керівництво донецького "Шахтаря" відмовилося вже від декількох пропозицій щодо трансферу Георгія Судакова. Однак футболіст збірної України все ж таки зможе змінити клуб під час літнього міжсезоння.

"Гірники" зможуть непогано заробити на трансфері Судакова, повідомляє Le Parisien.

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Минулого сезону Георгій Судаков став лідером центру поля донецького "Шахтаря". Молодий футболіст зіграв за "гірників" 33 матчі, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі. Багато клубів захотіли підписати 21-річного хавбека, але "Шахтар" встановив високу ціну на гравця.

Георгій Судаков у формі "Шахтаря" на новий сезон Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Новий претендент на Судакова

"Гірники" відмовилися продавати свого вихованця до "Наполі" та "Челсі", які пропонували по 40 млн євро. Проте "Шахтар" може отримати за Судакова понад 75 млн євро. Оскільки футболістом зацікавився французький "ПСЖ".

Георгій Судаков у збірній України на Євро-2024. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Цього літа тренерський штаб паризької команди збирається здійснити трансфери одразу декількох перспективних молодих гравців. До цьому списку потрапив й Георгій Судаков. "ПСЖ" вже готує запит до українського клубу щодо півзахисника.

Окрім парижан, на Судакова претендує й англійський "Ньюкасл", проте "сороки" хочуть розділити платіж за Георгія на декілька частин.

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