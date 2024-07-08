Миколенко розпочне новий сезон в одній із найвідоміших команд світу

Віталій Миколенко святкує гол за "Евертон" Фото: instagram.com/mikola_16/

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко зацікавив один із європейських грандів. Молодий футболіст може змінити клуб найближчим часом.

"Евертон" готовий продати одного зі своїх найкращих футболістів за підсумками минулого сезону, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Віталія Миколенка з "Евертоном" діє до літа 2026 року, але минулий сезон може стати останнім для українця у складі "ірисок". Керівництво англійського клубу готове продати гравця, якщо отримає вигідну пропозицію щодо його трансферу.

Віталій Миколенко у складі збірної України на Євро-2024. Фото: instagram.com/mikola_16/

Де гратиме Миколенко

Українським захисником цікавилося декілька англійських клубів, але до конкретного запиту про продаж футболіста справа так і не дійшла. Проте "Евертон" незабаром отримає пропозицію від одного із грандів італійської Серії А.

Новий головний тренер "Ювентус" Тьяго Мотта отримав від клубу карт-бланш на посилення складу. Позиція лівого захисника є однією з пріоритетних для "старої синьйори". Віталій Миколенко став кандидатом на переїзд до італійського клубу.

"Ювентус" має намір запропонувати за Миколенка 25 млн євро. Це може не зробити "Евертон". Клуби готуються до складних переговорів.

Нагадаємо, Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу.

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