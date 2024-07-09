Тимчик може піти з Динамо у відомий турецький клуб

Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з Динамо — що відомо
Керівництво київського "Динамо" найближчим часом отримає запит щодо продажу футболіста збірної України Олександра Тимчика. Гра правого захисника на Євро-2024 привернула до нього увагу європейського клубу.
Трансфер Тимчика може відбутися до кінця літнього трансферного вікна, повідомляє Fanatik.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс готується до переговорів щодо трансферу 27-річного захисника збірної України Олександра Тимчика. Спочатку "біло-сині" не збиралися продавати свого вихованця, але вигідна пропозиція здатна змінити цю ситуацію.
Куди може перейти Тимчик
Головним претендентом на футболіста "Динамо" став турецький "Фенербахче". Новий тренер стамбульської команди Жозе Моурінью одержав від керівництва клубу карт-бланш на посилення складу. Португальський наставник відвідує матчі чемпіонату Європи з футболу. Саме там він і помітив гру Олександра Тимчика у складі збірної України.
Контракт гравця з "Динамо" діє до літа 2025 року. Київський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 4 млн євро. У "Фенербахче" готують свою пропозицію щодо захисника. Не виключено, що його візьмуть у найм із правом викупу контракту Тимчика наприкінці сезону 2024/2025.
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