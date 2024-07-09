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Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з Динамо — що відомо

9 липня 2024 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тимчик може піти з Динамо у відомий турецький клуб
Олександр Тимчик у матчі проти збірної Бельгії. Фото: instagram.com/tymchyk_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" найближчим часом отримає запит щодо продажу футболіста збірної України Олександра Тимчика. Гра правого захисника на Євро-2024 привернула до нього увагу європейського клубу.

Трансфер Тимчика може відбутися до кінця літнього трансферного вікна, повідомляє Fanatik.

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Президент "Динамо" Ігор Суркіс готується до переговорів щодо трансферу 27-річного захисника збірної України Олександра Тимчика. Спочатку "біло-сині" не збиралися продавати свого вихованця, але вигідна пропозиція здатна змінити цю ситуацію.

Олександр Тимчик у складі збірної України
Олександр Тимчик у складі збірної України на Євро-2024. Фото: instagram.com/tymchyk_18/

Куди може перейти Тимчик

Головним претендентом на футболіста "Динамо" став турецький "Фенербахче". Новий тренер стамбульської команди Жозе Моурінью одержав від керівництва клубу карт-бланш на посилення складу. Португальський наставник відвідує матчі чемпіонату Європи з футболу. Саме там він і помітив гру Олександра Тимчика у складі збірної України.

Контракт гравця з "Динамо" діє до літа 2025 року. Київський клуб хоче отримати за свого гравця щонайменше 4 млн євро. У "Фенербахче" готують свою пропозицію щодо захисника. Не виключено, що його візьмуть у найм із правом викупу контракту Тимчика наприкінці сезону 2024/2025.

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