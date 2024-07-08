Лунін назвав умову, за якої продовжить контракт із Реалом

Лунін назвав умову, за якої залишиться в Реалі — як відповість клуб
Голкіпер збірної України Андрій Лунін ще не знає, у якому клубі проведе наступний сезон. Проте він зробив крок назустріч керівництву мадридського "Реала".
Лунін розповів, що готовий продовжити контракт з іспанським клубом, повідомляє AS.
Андрій Лунін хоче залишитися у мадридському "Реалі". Його агент Жорже Мендеш проводить переговори з керівництвом "королівського клубу", яке також хоче зберегти українського воротаря. Каменем спотикання є кількість ігрової практики, яку тренерський штаб команду готовий надати Андрію наступного сезону.
Чого Лунін хоче добитися від "Реала"
Головною умовою українця є місце в основному складі чемпіонів Іспанії. Однак у клубі, як і раніше, бачать у ньому лише заміну бельгійцю Тібо Куртуа. Така ситуація не влаштовує Луніна, переговори із "Реалом" проходять складно.
У випадку, якщо сторони так і не зможуть знайти компроміс, українець залишить "Сантьяго Бернабеу". Він має пропозиції від інших відомих клубів. А Жорже Мендеш може запропонувати "бланкос" послуги голкіпера "Порту" Діогу Кошти.
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