Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін назвав умову, за якої залишиться в Реалі — як відповість клуб arrow

Лунін назвав умову, за якої залишиться в Реалі — як відповість клуб

8 липня 2024 17:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін назвав умову, за якої продовжить контракт із Реалом
Андрій Лунін під час промо "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін ще не знає, у якому клубі проведе наступний сезон. Проте він зробив крок назустріч керівництву мадридського "Реала".

Лунін розповів, що готовий продовжити контракт з іспанським клубом, повідомляє AS.

Читайте також:

Андрій Лунін хоче залишитися у мадридському "Реалі". Його агент Жорже Мендеш проводить переговори з керівництвом "королівського клубу", яке також хоче зберегти українського воротаря. Каменем спотикання є кількість ігрової практики, яку тренерський штаб команду готовий надати Андрію наступного сезону.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Чого Лунін хоче добитися від "Реала"

Головною умовою українця є місце в основному складі чемпіонів Іспанії. Однак у клубі, як і раніше, бачать у ньому лише заміну бельгійцю Тібо Куртуа. Така ситуація не влаштовує Луніна, переговори із "Реалом" проходять складно.

У випадку, якщо сторони так і не зможуть знайти компроміс, українець залишить "Сантьяго Бернабеу". Він має пропозиції від інших відомих клубів. А Жорже Мендеш може запропонувати "бланкос" послуги голкіпера "Порту" Діогу Кошти.

Нагадаємо, Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу. 

Судаков готується до гучного трансферу до відомого клубу. 

"Динамо" продасть одного з основних гравців у відомий клуб.

Кіченок створила сенсацію на Вімблдоні-2024, вибивши фавориток, Костюк покращила свій результат. 

Шевченко не був основною кандидатурою на посаду голови УАФ — хто був номером один. 

спорт футбол Збірна України з футболу Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців