Сирота готується до трансферу з Динамо до закордонного клубу

Олександр Сирота (у центрі) перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Керівництво київського "Динамо" готує трансфер одного зі своїх футболістів. Найближчим часом Олександр Сирота переїде до зарубіжного чемпіонату.

Сирота може піти з "Динамо" на правах оренди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Контракт Олександра Сироти із київським "Динамо" діє до літа 2025 року. Вихованець столичної команди не входить до планів головного тренера Олександра Шовковського наступного сезону. "Біло-сині" готові відпустити 24-річного гравця.

Олександр Сирота під час матчу. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Де продовжить кар'єру Сирота

Останнім часом захисник втратив місце в основному складі "Динамо". У сезоні 2023/2024 Олександр Сирота виходив на поле у 20 матчах, причому лише 12 поєдинків футболіст зіграв до фінального свистка.

Олександр Сирота у спортзалі. Фото: instagram.com/syrota_alex/

З'явився варіант, за якого "Динамо" може віддати футболіста в оренду терміном на рік. У послугах Сирота зацікавлений ізраїльський клуб "Маккабі" з Хайфи. У цій команді Олександру нададуть стабільну ігрову практику. При цьому через рік Сирота зможе стати гравцем "Маккабі" на постійній основі, оскільки його контракт із "Динамо" закінчиться.

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