Сирота готується до трансферу з Динамо до закордонного клубу

Динамо продасть одного з основних гравців у відомий клуб — деталі
Керівництво київського "Динамо" готує трансфер одного зі своїх футболістів. Найближчим часом Олександр Сирота переїде до зарубіжного чемпіонату.
Сирота може піти з "Динамо" на правах оренди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Контракт Олександра Сироти із київським "Динамо" діє до літа 2025 року. Вихованець столичної команди не входить до планів головного тренера Олександра Шовковського наступного сезону. "Біло-сині" готові відпустити 24-річного гравця.
Де продовжить кар'єру Сирота
Останнім часом захисник втратив місце в основному складі "Динамо". У сезоні 2023/2024 Олександр Сирота виходив на поле у 20 матчах, причому лише 12 поєдинків футболіст зіграв до фінального свистка.
З'явився варіант, за якого "Динамо" може віддати футболіста в оренду терміном на рік. У послугах Сирота зацікавлений ізраїльський клуб "Маккабі" з Хайфи. У цій команді Олександру нададуть стабільну ігрову практику. При цьому через рік Сирота зможе стати гравцем "Маккабі" на постійній основі, оскільки його контракт із "Динамо" закінчиться.
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