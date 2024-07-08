Дніпро-1 минулого сезону врятував позику в 200 млн від Геннадія Буткевича

Власник Полісся дав Дніпру-1 200 млн, щоб клуб завершив минулий сезон
"Дніпро-1" міг не дограти минулий сезон через фінансові проблеми. Керівництву команди довелося брати гроші у борг.
Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.
"Дніпро-1" вижив завдяки Буткевичу
За інформацією джерела, у січні 2024 року "Дніпро-1" мав фінансові проблеми і тому клуб звернувся до місцевого бізнесмена Геннадія Буткевича, якому належить житомирське "Полісся".
Власника "Полісся" попросили позичити "Дніпру-1" кошти. Буткевич дав у борг дніпрянам 200 мільйонів гривень (близько 5 млн доларів). Завдяки цим коштам клуб дограв сезон.
Зазначимо, що зараз "Дніпро-1" може припинити своє існування. Керівництво клубу вивчає різні варіанти для порятунку, але поки що невдало.
У літнє трансферне вікно "Дніпро-1" розпродав та відпустив майже всіх основних футболістів. Якщо клубу вдасться залишитися в УПЛ, то він дограватиме молодіжним складом.
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