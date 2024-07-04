Дніпро-1 може обʼєднатись з іншим клубом, щоб врятуватись від розпаду

Дніпро-1 може об’єднатися з іншим клубом заради порятунку — що відомо
Керівництво "Дніпра-1" шукає різні варіанти порятунку команди. Ймовірно, вони готові обʼєднатись з іншим українським клубом, щоб уникнути розпаду та розв'язати проблеми з боргами.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.
Дніпро-1 обʼєднається з іншим клубом
Один зі способів уникнення розформування клубу — об'єднання з клубом першої ліги. Поки немає інформації про який саме клуб йде мова, проте подейкують, що виплата боргів вже розпочалась.
Дві сторони зацікавлені в такій пропозиції, адже одні автоматично потраплять в УПЛ, а інші — матимуть змогу отримати фінансову допомогу та вирішити свої проблемні питання. Поки немає офіційних коментарів з цього приводу.
Також повідомляється, що борги з січня по червень перед технічним персоналом клубу вже почали виплачувати. Це саме стосується й гравців, які залишили клуб.
Раніше зʼявилась заява Президента СК Дніпро-1 — він готовий піти з клубу заради його порятунку.
"Зараз, починаючи влазити в справи клубу, можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне й критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови і пропозиції щодо нового інвестора. Готовий навіть покинути посаду почесного президента, вийти з футболу і передати всі юридичні права тому, хто готовий врятувати клуб", — розповів він в інтервʼю виданню football24.
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