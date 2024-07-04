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Дніпро-1 може об’єднатися з іншим клубом заради порятунку — що відомо

4 липня 2024 12:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Дніпро-1 може обʼєднатись з іншим клубом, щоб врятуватись від розпаду
Гравці Дніпро-1. Фото: Дніпро-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Керівництво "Дніпра-1" шукає різні варіанти порятунку команди. Ймовірно, вони готові обʼєднатись з іншим українським клубом, щоб уникнути розпаду та розв'язати проблеми з боргами. 

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі.

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Дніпро-1 обʼєднається з іншим клубом

Один зі способів уникнення розформування клубу — об'єднання з клубом першої ліги. Поки немає інформації про який саме клуб йде мова, проте подейкують, що виплата боргів вже розпочалась. 

Дві сторони зацікавлені в такій пропозиції, адже одні автоматично потраплять в УПЛ, а інші — матимуть змогу отримати фінансову допомогу та вирішити свої проблемні питання. Поки немає офіційних коментарів з цього приводу. 

Також повідомляється, що борги з січня по червень перед технічним персоналом клубу вже почали виплачувати. Це саме стосується й гравців, які залишили клуб. 

Юрій Береза
Юрій Береза. Фото: Дніпро-1

Раніше зʼявилась заява Президента СК Дніпро-1 — він готовий піти з клубу заради його порятунку. 

"Зараз, починаючи влазити в справи клубу, можу сказати, що є велика проблема з інвестором. Це категоричне й критичне питання. Тому я готовий розглянути всі умови і пропозиції щодо нового інвестора. Готовий навіть покинути посаду почесного президента, вийти з футболу і передати всі юридичні права тому, хто готовий врятувати клуб", — розповів він в інтервʼю виданню football24.

Нагадаємо, Зінченко залишає "Арсенал" — захисник має два варіанти продовження кар'єри.

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футбол Україна УПЛ Дніпро-1

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