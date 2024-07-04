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Днепр-1 может объединиться с другим клубом ради спасения — что известно

4 июля 2024 12:06
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Днепр-1 может объединиться с другим клубом, чтобы спастись от распада
Игроки Днепр-1. Фото: Днепр-1
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Руководство "Днепра-1" ищет разные варианты спасения команды. По всей вероятности, они готовы объединиться с другим украинским клубом, чтобы избежать распада и решить проблемы с долгами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

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Днепр-1 объединится с другим клубом

Один из способов избегания расформирования клуба — объединение с клубом первой лиги. Пока нет информации о каком клубе идет речь, однако говорят, что выплата долгов уже началась.

Две стороны заинтересованы в таком предложении, ведь одни автоматически попадут в УПЛ, а другие будут иметь возможность получить финансовую помощь и решить свои проблемные вопросы. Пока нет официальных комментариев на этот счет.

Также сообщается, что долги с января по июнь перед техническим персоналом клуба уже начали выплачивать. Это же касается и игроков, покинувших клуб.

Юрий Береза
Юрий Береза. Фото: Днепр-1

Ранее появилось заявление Президента СК Днепр-1 — он готов уйти из клуба ради его спасения.

"Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб", — рассказал он в интервью изданию football24.

Напомним, Зинченко покидает "Арсенал" — защитник имеет два варианта продолжения карьеры.

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футбол Украина УПЛ Днепр-1

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