Днепр-1 может объединиться с другим клубом, чтобы спастись от распада

Игроки Днепр-1. Фото: Днепр-1

Руководство "Днепра-1" ищет разные варианты спасения команды. По всей вероятности, они готовы объединиться с другим украинским клубом, чтобы избежать распада и решить проблемы с долгами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

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Днепр-1 объединится с другим клубом

Один из способов избегания расформирования клуба — объединение с клубом первой лиги. Пока нет информации о каком клубе идет речь, однако говорят, что выплата долгов уже началась.

Две стороны заинтересованы в таком предложении, ведь одни автоматически попадут в УПЛ, а другие будут иметь возможность получить финансовую помощь и решить свои проблемные вопросы. Пока нет официальных комментариев на этот счет.

Также сообщается, что долги с января по июнь перед техническим персоналом клуба уже начали выплачивать. Это же касается и игроков, покинувших клуб.

Юрий Береза. Фото: Днепр-1

Ранее появилось заявление Президента СК Днепр-1 — он готов уйти из клуба ради его спасения.

"Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб", — рассказал он в интервью изданию football24.

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