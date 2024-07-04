Днепр-1 может объединиться с другим клубом, чтобы спастись от распада

Днепр-1 может объединиться с другим клубом ради спасения — что известно
Руководство "Днепра-1" ищет разные варианты спасения команды. По всей вероятности, они готовы объединиться с другим украинским клубом, чтобы избежать распада и решить проблемы с долгами.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.
Днепр-1 объединится с другим клубом
Один из способов избегания расформирования клуба — объединение с клубом первой лиги. Пока нет информации о каком клубе идет речь, однако говорят, что выплата долгов уже началась.
Две стороны заинтересованы в таком предложении, ведь одни автоматически попадут в УПЛ, а другие будут иметь возможность получить финансовую помощь и решить свои проблемные вопросы. Пока нет официальных комментариев на этот счет.
Также сообщается, что долги с января по июнь перед техническим персоналом клуба уже начали выплачивать. Это же касается и игроков, покинувших клуб.
Ранее появилось заявление Президента СК Днепр-1 — он готов уйти из клуба ради его спасения.
"Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб", — рассказал он в интервью изданию football24.
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