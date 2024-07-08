Днепр-1 в прошлом сезоне спас займ в 200 млн от Геннадия Буткевича

Владелец Полесья дал Днепру-1 200 млн, чтобы клуб завершил прошлый сезон
"Днепр-1" мог не доиграть прошлый сезон из-за финансовых проблем. Руководству команды пришлось брать деньги в долг.
Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.
"Днепр-1" выжил благодаря Буткевичу
По информации источника, в январе 2024 года у "Днепра-1" были финансовые проблемы и поэтому клуб обратился к местному бизнесмену Геннадию Буткевичу, которому принадлежит житомирское "Полесье".
Владельца "Полесья" попросили одолжить "Днепру-1" средства. Буткевич дал в долг днепрянам 200 миллионов гривен (около 5 млн долларов). Благодаря этим средствам клуб доиграл сезон.
Отметим, что сейчас "Днепр-1" может прекратить свое существование. Руководство клуба изучает различные варианты для спасения, но пока неудачно.
В летнее трансферное окно "Днепр-1" распродал и отпустил почти всех основных футболистов. Если клубу удастся остаться в УПЛ, то он будет доигрывать молодежным составом.
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