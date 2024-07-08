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Владелец Полесья дал Днепру-1 200 млн, чтобы клуб завершил прошлый сезон

8 июля 2024 12:18
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Агабекян Карен
редактор
Днепр-1 в прошлом сезоне спас займ в 200 млн от Геннадия Буткевича
Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепр-1" мог не доиграть прошлый сезон из-за финансовых проблем. Руководству команды пришлось брать деньги в долг.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По информации источника, в январе 2024 года у "Днепра-1" были финансовые проблемы и поэтому клуб обратился к местному бизнесмену Геннадию Буткевичу, которому принадлежит житомирское "Полесье".

Владельца "Полесья" попросили одолжить "Днепру-1" средства. Буткевич дал в долг днепрянам 200 миллионов гривен (около 5 млн долларов). Благодаря этим средствам клуб доиграл сезон.

Отметим, что сейчас "Днепр-1" может прекратить свое существование. Руководство клуба изучает различные варианты для спасения, но пока неудачно.

В летнее трансферное окно "Днепр-1" распродал и отпустил почти всех основных футболистов. Если клубу удастся остаться в УПЛ, то он будет доигрывать молодежным составом.

Напомним, Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера. 

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АТБ УПЛ Днепр-1 Геннадий Буткевич Полесье

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