Андрей Шевченко возглавил УАФ после отказа Сергея Реброва

Глава УАФ Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Украинскую ассоциацию футбола 25 января 2024 года возглавил легендарный игрок, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко. При этом он не был первым вариантом на эту должность.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По информации источника, после того, как было принято решение об отстранении от должности Андрея Павелко, начали искать ему замену.

УАФ должен был возглавить нынешний главный тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров. Именно в нем видели замену Павелко.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Специалист получил это предложение и отказался от него, поскольку считает себя тренером, а не функционером. Только после отказа Реброва обратились к Шевченко.

Также источник отметил, что Ребров не хотел быть вице-президентом УАФ, но его смог уговорить Шевченко, который хотел иметь вокруг себя сильную команду.

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