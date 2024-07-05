Андрей Шевченко сделал заявление о проведении матчей УПЛ без света

Андрей Шевченко. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко объяснил, с какими вызовами встретились украинцы перед стартом нового футбольного сезона. Он отметил, что сейчас нужно более серьезно подготовиться и учитывать отключение электроэнергии в Украине.

Об этом он рассказал изданию Corriere della Sera.

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Андрей Шевченко объяснил, что сейчас нужно начать более серьезную подготовку к новому сезону, ведь отключение света вносят свои коррективы.

"Моя ответственность как президента состоит в том, чтобы футбол в Украине продолжал существовать. Чемпионат снова стартует, мы должны подготовить арбитров, организовать стадионы и определиться с расписанием, потому что электричество есть 4-5 часов в день", — говорит он.

Андрей Шевченко на поле. Фото: УНИАН

Кроме этого, в интервью он отметил, что украинцы ежедневно сталкиваются с войной и вынуждены жить в другой реальности. По его словам, Украина должна участвовать в международных турнирах и развивать футбол для того, чтобы напомнить миру о том, что война продолжается.

"Футбол — это моменты отвлечения и положительных эмоций. Мы создали историю с кадрами, на которых солдаты играют в футбол в базовых лагерях и даже на передовой. Футбол имеет огромную силу в нашей стране, мы надеемся, что он поможет нам вылечиться от травмы", — поделился Шевченко.

Также он объяснил, что многим игрокам тяжело, ведь война затронула каждого, однако все адаптируются, ведь другого выхода нет.

"Наш менталитет не жаловаться, а искать решения. С тех пор как началась война, всех нас коснулась трагедия. Есть игроки, которые потеряли не только свой дом, но и целый город, из которого они родом. Это, однако, не оправдание. Наша реальность сейчас такова и она проста: или мы двигаемся вперед и адаптируемся, или мы не живем", — рассказал Андрей Шевченко.

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