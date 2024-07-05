Андрій Шевченко зробив заяву щодо проведення матчів УПЛ без світла

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пояснив, з якими викликами зустрілись українці перед стартом нового футбольного сезону. Він зазначив, що зараз потрібно серйозніше підготуватись та враховувати вимкнення електроенергії в Україні.

Про це він розповів виданню Corriere della Sera.

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Андрій Шевченко пояснив, що наразі потрібно розпочати серйознішу підготовКу до нового сезону, адже відключення світла вносять свої корективи.

"Моя відповідальність як президента полягає в тому, щоб футбол в Україні продовжував існувати. Чемпіонат знову стартує, ми повинні підготувати арбітрів, організувати стадіони та визначитися з розкладом, тому що електрика є 4-5 годин на день", — каже він.

Андрій Шевченко на полі. Фото: УНІАН

Крім цього в інтерв'ю він зазначив, що українці щодня стикаються з війною і змушені жити в іншій реальності. За його словами, Україна повинна брати участь у міжнародних турнірах та розвивати футбол задля того, щоб нагадати світу про те, що війна триває.

"Футбол — це моменти відволікання та позитивних емоцій. Ми створили історію з кадрами, на яких солдати грають у футбол у базових таборах і навіть на передовій. Футбол має величезну силу в нашій країні, ми сподіваємося, що він допоможе нам вилікуватися від травми", — поділився Шевченко.

Також він пояснив, що багатьом гравцям важко, адже війна торкнулась кожного, проте всі адаптовуються, адже іншого виходу немає.

"Наш менталітет не скаржитися, а шукати рішення. Відколи почалася війна, усіх нас торкнулася трагедія. Є гравці, які втратили не тільки свій дім, але й ціле місто, з якого вони родом. Це, однак, не виправдання. Наша реальність зараз така і вона проста: або ми рухаємося вперед і адаптуємося, або ми не живемо", — розповів Андрій Шевченко.

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