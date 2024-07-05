Андрій Шевченко зробив заяву щодо проведення матчів УПЛ без світла

Шевченко зробив заяву про проведення матчів УПЛ без світла
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пояснив, з якими викликами зустрілись українці перед стартом нового футбольного сезону. Він зазначив, що зараз потрібно серйозніше підготуватись та враховувати вимкнення електроенергії в Україні.
Про це він розповів виданню Corriere della Sera.
Шевченко про новий сезон
Андрій Шевченко пояснив, що наразі потрібно розпочати серйознішу підготовКу до нового сезону, адже відключення світла вносять свої корективи.
"Моя відповідальність як президента полягає в тому, щоб футбол в Україні продовжував існувати. Чемпіонат знову стартує, ми повинні підготувати арбітрів, організувати стадіони та визначитися з розкладом, тому що електрика є 4-5 годин на день", — каже він.
Крім цього в інтерв'ю він зазначив, що українці щодня стикаються з війною і змушені жити в іншій реальності. За його словами, Україна повинна брати участь у міжнародних турнірах та розвивати футбол задля того, щоб нагадати світу про те, що війна триває.
"Футбол — це моменти відволікання та позитивних емоцій. Ми створили історію з кадрами, на яких солдати грають у футбол у базових таборах і навіть на передовій. Футбол має величезну силу в нашій країні, ми сподіваємося, що він допоможе нам вилікуватися від травми", — поділився Шевченко.
Також він пояснив, що багатьом гравцям важко, адже війна торкнулась кожного, проте всі адаптовуються, адже іншого виходу немає.
"Наш менталітет не скаржитися, а шукати рішення. Відколи почалася війна, усіх нас торкнулася трагедія. Є гравці, які втратили не тільки свій дім, але й ціле місто, з якого вони родом. Це, однак, не виправдання. Наша реальність зараз така і вона проста: або ми рухаємося вперед і адаптуємося, або ми не живемо", — розповів Андрій Шевченко.
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