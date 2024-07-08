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Динамо продаст одного из основных игроков в известный клуб — детали

8 июля 2024 12:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сирота готовится к трансферу из Динамо в зарубежный клуб
Александр Сирота (в центре) перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/syrota_alex/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" готовит трансфер одного из своих футболистов. В ближайшее время Александр Сирота переедет в зарубежный чемпионат.

Сирота может уйти из "Динамо" на правах аренды, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Контракт Александра Сироты с киевским "Динамо" действует до лета 2025 года. Воспитанник столичной команды не входит в планы главного тренера Александра Шовковского на следующий сезон. "Бело-синие" готовы отпустить 24-летнего игрока. 

Александр Сирота
Александр Сирота во время матча. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Где продолжит карьеру Сирота 

В последнее время защитник потерял место в основном составе "Динамо". В сезоне 2023/2024 Александр Сирота выходил на поле в 20 матчах, причем только 12 поединков футболист сыграл до самого финального свистка. 

Александр Сирота
Александр Сирота в спортзале. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Появился вариант, при котором "Динамо" может отдать футболиста в аренду сроком на год. В услугах Сирота заинтересован израильский клуб "Маккаби" из Хайфы. В этой команде Александру предоставят стабильную игровую практику. При этом через год Сирота сможет стать игроком "Маккаби" на постоянной основе, поскольку его контракт с "Динамо" закончится. 

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