Сирота готовится к трансферу из Динамо в зарубежный клуб

Александр Сирота (в центре) перед матчем "Динамо". Фото: instagram.com/syrota_alex/

Руководство киевского "Динамо" готовит трансфер одного из своих футболистов. В ближайшее время Александр Сирота переедет в зарубежный чемпионат.

Сирота может уйти из "Динамо" на правах аренды, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Александр Сирота во время матча. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Где продолжит карьеру Сирота

В последнее время защитник потерял место в основном составе "Динамо". В сезоне 2023/2024 Александр Сирота выходил на поле в 20 матчах, причем только 12 поединков футболист сыграл до самого финального свистка.

Александр Сирота в спортзале. Фото: instagram.com/syrota_alex/

Появился вариант, при котором "Динамо" может отдать футболиста в аренду сроком на год. В услугах Сирота заинтересован израильский клуб "Маккаби" из Хайфы. В этой команде Александру предоставят стабильную игровую практику. При этом через год Сирота сможет стать игроком "Маккаби" на постоянной основе, поскольку его контракт с "Динамо" закончится.

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