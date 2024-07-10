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Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул

10 липня 2024 11:19
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Довбик отримає пропозицію від одного з найпопулярніших клубів світу
Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Артем Довбик залишається одним із найпопулярніших гравців на літньому трансферному ринку. Форвард "Жирони" та збірної України продовжує отримувати пропозиції від інших клубів.

Протягом наступних тижнів Довбик зможе приєднатися до одного з найтитулованіших клубів світу, повідомляє AS.

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Форвард збірної України Артем Довбик нещодавно оголосив, що хоче провести наступний сезон у "Жироні" та взяти участь у Лізі чемпіонів у складі каталонської команди. Однак події навколо його трансферу стрімко розвиваються, і футболіст може змінити рішення.

Артем Довбик
Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Новий претендент на Довбика

Якщо раніше у послугах українця були зацікавлені "Атлетіко" та "Наполі", то тепер у цьому списку опинився справжній гранд європейського футболу. Мюнхенська "Баварія" вивчає можливість запросити Артема Довбика.

Тренерський штаб німецької команди шукає форварда, котрий міг би конкурувати з Харрі Кейном, а іноді й складати ударну пару в атаці з капітаном збірної Англії. Довбик є одним із претендентів на перехід у "Баварію".

Артем Довбик у збірній України
Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Мюнхенці готові запропонувати "Жироні" до 45 млн євро за українського форварда. Найближчим часом іспанський клуб отримає запит про трансфер Довбика, який минулого сезону став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Іспанії.

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спорт футбол Артем Довбик Футбол трансфери Жирона

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