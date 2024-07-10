Довбик отримає пропозицію від одного з найпопулярніших клубів світу

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Артем Довбик залишається одним із найпопулярніших гравців на літньому трансферному ринку. Форвард "Жирони" та збірної України продовжує отримувати пропозиції від інших клубів.

Протягом наступних тижнів Довбик зможе приєднатися до одного з найтитулованіших клубів світу, повідомляє AS.

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Форвард збірної України Артем Довбик нещодавно оголосив, що хоче провести наступний сезон у "Жироні" та взяти участь у Лізі чемпіонів у складі каталонської команди. Однак події навколо його трансферу стрімко розвиваються, і футболіст може змінити рішення.

Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Новий претендент на Довбика

Якщо раніше у послугах українця були зацікавлені "Атлетіко" та "Наполі", то тепер у цьому списку опинився справжній гранд європейського футболу. Мюнхенська "Баварія" вивчає можливість запросити Артема Довбика.

Тренерський штаб німецької команди шукає форварда, котрий міг би конкурувати з Харрі Кейном, а іноді й складати ударну пару в атаці з капітаном збірної Англії. Довбик є одним із претендентів на перехід у "Баварію".

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Мюнхенці готові запропонувати "Жироні" до 45 млн євро за українського форварда. Найближчим часом іспанський клуб отримає запит про трансфер Довбика, який минулого сезону став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Іспанії.

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