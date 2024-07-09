Яремчук и Ванат могут продолжить карьеру в чемпионате Италии

Яремчук и Ванат могут стать одноклубниками в известной команде — детали
Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Владислав Ванат могут переехать в Италию. В услугах форвардов заинтересован клуб, который удивил болельщиков в прошлом сезоне.
Оба украинца вошли в шорт-лист итальянского клуба во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Роман Яремчук продолжает поиски нового клуба. Его контракт принадлежит "Брюгге", но бельгийцы не рассчитывают на украинца. Игрока хотел заполучить "Трабзонспор", однако у форварда появился новый вариант продолжения карьеры.
Контракт Владислава Ваната с "Динамо" действует до лета 2027 года. Киевский клуб не хочет продавать лучшего бомбардира прошлого сезона, но выгодное предложение способно изменить мнение украинской команды.
Куда перейдут Яремчук и Ванат
По итогам сезона 2023/2024 "Болонья" заняла пятое место в турнирной таблице и завоевала право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Новый главный тренер команды Винченцо Итальяно хочет усилить линию атаки перед еврокубковыми матчами.
Ванат и Яремчук оказали в списке игроков, которых хочет подписать "Болонья". В ближайшее время "Динамо" и "Брюгге" получат запрос о трансфере игроков.
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