Яремчук и Ванат могут продолжить карьеру в чемпионате Италии

Владислав Ванат празднует гол в чемпионате Украины. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Футболисты сборной Украины Роман Яремчук и Владислав Ванат могут переехать в Италию. В услугах форвардов заинтересован клуб, который удивил болельщиков в прошлом сезоне.

Оба украинца вошли в шорт-лист итальянского клуба во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Роман Яремчук продолжает поиски нового клуба. Его контракт принадлежит "Брюгге", но бельгийцы не рассчитывают на украинца. Игрока хотел заполучить "Трабзонспор", однако у форварда появился новый вариант продолжения карьеры.

Роман Яремчук в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Контракт Владислава Ваната с "Динамо" действует до лета 2027 года. Киевский клуб не хочет продавать лучшего бомбардира прошлого сезона, но выгодное предложение способно изменить мнение украинской команды.

Владислав Ванат может уйти из "Динамо". Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

Куда перейдут Яремчук и Ванат

По итогам сезона 2023/2024 "Болонья" заняла пятое место в турнирной таблице и завоевала право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Новый главный тренер команды Винченцо Итальяно хочет усилить линию атаки перед еврокубковыми матчами.

Ванат и Яремчук оказали в списке игроков, которых хочет подписать "Болонья". В ближайшее время "Динамо" и "Брюгге" получат запрос о трансфере игроков.

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