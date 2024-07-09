Мудрик отказался от отпуска ради подготовки к новому сезону в Челси

Михаил Мудрик во время тренировки в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик решил отказаться от отпуска. Молодой вингер захотел как можно быстрее присоединиться к английской команде.

Мудрик уже провел тренировку под руководством нового главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

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Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик вернулся в "Челси"

Во время континентального первенства полузащитник получил травму, которая помешала ему принять участие в последнем поединке команды с Бельгией (0:0). После вылета сборной Украины все футболисты получили от своих клубов несколько недель отпуска. Мудрик от него отказался.

Прошлый сезон получился для украинца неоднозначным. Он сыграл в составе лондонской команды 41 матч, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В середине сезона Мудрик потерял место в основе "Челси", но сумел вернуть себе доверие тренера.

Летом в "Челси" сменился наставник. Вместо аргентинца Маурисио Почеттино команду возглавил итальянец Энцо Мареска. Мудрик захотел как можно быстрее познакомиться с новым тренером.

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