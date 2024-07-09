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Мудрик решился на важные перемены ради удачного сезона — что сделал вингер

9 июля 2024 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик отказался от отпуска ради подготовки к новому сезону в Челси
Михаил Мудрик во время тренировки в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик решил отказаться от отпуска. Молодой вингер захотел как можно быстрее присоединиться к английской команде. 

Мудрик уже провел тренировку под руководством нового главного тренера, сообщает официальный сайт клуба. 

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Михаил Мудрик был одним из самых активных футболистов сборной Украины на Евро-2024. Статистический анализ выступления команды продемонстрировал, что именно 23-летний вингер создал больше всего моментов у чужих ворот в составе "сине-желтых".

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик вернулся в "Челси" 

Во время континентального первенства полузащитник получил травму, которая помешала ему принять участие в последнем поединке команды с Бельгией (0:0). После вылета сборной Украины все футболисты получили от своих клубов несколько недель отпуска. Мудрик от него отказался. 

Прошлый сезон получился для украинца неоднозначным. Он сыграл в составе лондонской команды 41 матч, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В середине сезона Мудрик потерял место в основе "Челси", но сумел вернуть себе доверие тренера. 

Летом в "Челси" сменился наставник. Вместо аргентинца Маурисио Почеттино команду возглавил итальянец Энцо Мареска. Мудрик захотел как можно быстрее познакомиться с новым тренером. 

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спорт футбол Михаил Мудрик Английская Премьер-лига Челси

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