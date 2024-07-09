Мудрик відмовився від відпустки заради підготовки до нового сезону у Челсі

Михайло Мудрик під час тренування у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/

Футболіст збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик вирішив відмовитися від відпустки. Молодий вінгер захотів якнайшвидше приєднатися до англійської команди.

Мудрик уже провів тренування під керівництвом нового головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Михайло Мудрик був одним із найактивніших футболістів збірної України на Євро-2024. Статистичний аналіз виступу команди продемонстрував, що саме 23-річний вінгер створив найбільше моментів біля чужих воріт у складі "синьо-жовтих".

Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик повернувся до "Челсі"

Під час континентальної першості півзахисник зазнав травми, яка завадила йому взяти участь в останньому поєдинку команди з Бельгією (0:0). Після вильоту збірної України усі футболісти отримали від своїх клубів кілька тижнів відпустки. Мудрик відмовився від нього.

Минулий сезон вийшов для українця неоднозначним. Він зіграв у складі лондонської команди 41 матч, у яких забив 4 голи та зробив 2 результативні передачі. У середині сезону Мудрик втратив місце в основі "Челсі", але зумів повернути довіру тренера.

Влітку у "Челсі" змінився наставник. Замість аргентинця Маурісіо Почеттіно команду очолив італієць Енцо Мареска. Мудрик захотів якнайшвидше познайомитися з новим тренером.

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