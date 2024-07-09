Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик зважився на важливі зміни заради вдалого сезону — що зробив вінгер arrow

Мудрик зважився на важливі зміни заради вдалого сезону — що зробив вінгер

9 липня 2024 12:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик відмовився від відпустки заради підготовки до нового сезону у Челсі
Михайло Мудрик під час тренування у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст збірної України та лондонського "Челсі" Михайло Мудрик вирішив відмовитися від відпустки. Молодий вінгер захотів якнайшвидше приєднатися до англійської команди.

Мудрик уже провів тренування під керівництвом нового головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Михайло Мудрик був одним із найактивніших футболістів збірної України на Євро-2024. Статистичний аналіз виступу команди продемонстрував, що саме 23-річний вінгер створив найбільше моментів біля чужих воріт у складі "синьо-жовтих".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: instagram.com/mmudryk10/

Мудрик повернувся до "Челсі"

Під час континентальної першості півзахисник зазнав травми, яка завадила йому взяти участь в останньому поєдинку команди з Бельгією (0:0). Після вильоту збірної України усі футболісти отримали від своїх клубів кілька тижнів відпустки. Мудрик відмовився від нього.

Минулий сезон вийшов для українця неоднозначним. Він зіграв у складі лондонської команди 41 матч, у яких забив 4 голи та зробив 2 результативні передачі. У середині сезону Мудрик втратив місце в основі "Челсі", але зумів повернути довіру тренера.

Влітку у "Челсі" змінився наставник. Замість аргентинця Маурісіо Почеттіно команду очолив італієць Енцо Мареска. Мудрик захотів якнайшвидше познайомитися з новим тренером.

Нагадаємо, Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу. 

Роналду вперше назвав термін завершення кар'єри — коли це станеться. 

Дружина Усика звернулася до українців після обстрілу лікарні "Охматдит". 

Лунін назвав умову, за якої залишиться в "Реалі" — як відповість клуб.

спорт футбол Михайло Мудрик Англійська Прем'єр-ліга Челсі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних