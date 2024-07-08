Катерина Усик звернулася до українців після ракетної атаки росіян

Катерина Усик нещодавно знову стала мамою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Катерина Усик відреагувала на ракетний обстріл Києва та інших міст України. Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася емоціями після чергового масового російського теракту.

Мати чотирьох дітей болісно сприйняла трагедію з обстрілом клініки "Охматдит" та звернулася до українців на своїй сторінці в Instagram.

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Російські війська випустили Україною понад 40 ракет різних типів у понеділок, 8 липня. ППО збила більшість цілей, але у Києві та інших містах країни не обійшлося без жертв і руйнувань.

Катерина Усик після ракетного обстрілу Києва. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Що Катерина Усик сказала українцям

Однією з цілей росіян стала лікарня "Охматдит", де лікуються діти з усієї країни. Мер Києва Віталій Кличко заявив про велику кількість поранених, а також двох загиблих медичних працівників лікарні.

"Україна, Київ, "Охматдит", прийміть наші співчуття. Всі близькі, всі рідні. Просто жесть! Просто в черговий раз теракт, який торкнувся дітей. Це біль, це горе... Я з першого дня війни говорю, що Росія — тварюка, і її однозначно треба знищити", — заявила Катерина Усик.

Нагадаємо, футболісти збірної України емоційно відреагували на черговий ракетний обстріл. Вони закликали світову спільноту звернути увагу на злочини росіян.

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