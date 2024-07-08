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Дружина Усика звернулася до українців після обстрілу лікарні Охматдит

8 липня 2024 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Катерина Усик звернулася до українців після ракетної атаки росіян
Катерина Усик нещодавно знову стала мамою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Катерина Усик відреагувала на ракетний обстріл Києва та інших міст України. Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася емоціями після чергового масового російського теракту.

Мати чотирьох дітей болісно сприйняла трагедію з обстрілом клініки "Охматдит" та звернулася до українців на своїй сторінці в Instagram.

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Російські війська випустили Україною понад 40 ракет різних типів у понеділок, 8 липня. ППО збила більшість цілей, але у Києві та інших містах країни не обійшлося без жертв і руйнувань.

Катерина Усик після ракетного обстрілу Києва
Катерина Усик після ракетного обстрілу Києва. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Що Катерина Усик сказала українцям

Однією з цілей росіян стала лікарня "Охматдит", де лікуються діти з усієї країни. Мер Києва Віталій Кличко заявив про велику кількість поранених, а також двох загиблих медичних працівників лікарні.

"Україна, Київ, "Охматдит", прийміть наші співчуття. Всі близькі, всі рідні. Просто жесть! Просто в черговий раз теракт, який торкнувся дітей. Це біль, це горе... Я з першого дня війни говорю, що Росія — тварюка, і її однозначно треба знищити", — заявила Катерина Усик.

Нагадаємо, футболісти збірної України емоційно відреагували на черговий ракетний обстріл. Вони закликали світову спільноту звернути увагу на злочини росіян.

Глава УАФ Андрій Шевченко показав, як виглядає зруйнований корпус лікарні "Охматдит" після ракетного обстрілу окупантів.

Президент ФК "Інгулець" Олександр Поворознюк звернув увагу на те, що через ракетну атаку інтервентів у країні горять поля пшениці.

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх розповіла про те, яку шкоду росіяни завдали Дніпру та іншим містам України.

Київ війна спорт Катерина Усик Охматдит ракетний удар

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