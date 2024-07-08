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Магучіх після ракетних ударів заявила, що жодний рекорд її не тішить

8 липня 2024 15:21
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Агабекян Карен
редактор
Ракетний удар по Україні: як відреагувала Ярослава Магучіх
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По Україні 8 липня було завдано комбінованого ракетного удару по деяких об'єктах, у тому числі по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. У Кіровоградській області ракети спалили поля із зерном, що показав власник ФК "Інгульець" Олександр Поворознюк.

Ситуацію з ракетним ударом прокоментувала світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх в Instagram.

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Реакція Магучіх на ракетну атаку. Фото: скриншот

Реакція Магучіх на удар по Україні

Ярослава 7 липня тішилася встановленим світовим рекордом у стрибках у висоту. Українка змогла стрибнути на 2,10 м і побити рекорд, що тримався 37 років.

Однак наступного дня після рекорду у неї зовсім інший настрій після ракетного удару по Україні.

"Жодний рекорд не принесе радості, поки Росія щодня нападає на мою країну, вбиває наших солдатів і забирає життя дітей та їхніх батьків.

Російські терористи вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, дитячу лікарню", — написала Ярослава.

Нагадаємо, раніше футболіст збірної України Георгій Судаков та решта гравців національної команди емоційно відреагували на обстріл росіянами "Охматдиту".

Голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко зробив заяву після атаки на Україну та руйнування онкологічного корпусу лікарні "Охматдит".

Ярослава Магучіх Легка атлетика Охматдит ракетний удар

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