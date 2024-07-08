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Поворознюк показав наслідки ракетного удару по полях із зерном

8 липня 2024 14:25
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Агабекян Карен
редактор
Президент Інгульця Поворознюк показав наслідки атаки по Україні
Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

По Україні 8 липня було завдано комбінованого ракетного удару по деяких об'єктах, у тому числі по "Охматдиту" у Києві. Ситуацію прокоментували футболісти збірної.

Серед постраждалих також опинився бізнес президента "Інгульця" Олександра Поворознюка в Instagram.

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Поворознюк записав відео на тлі поля з пшеницею, яке палає.

За словами президента "Інгульця", російські ракети не долетіли до мети й впали на поле, де викликали пожежу.

За словами функціонера, людських жертв внаслідок атаки немає.

"Ось, будь ласка, в таких умовах вирощуємо хліб. Це для тих п*****сів диванних, хто каже: "А х**і вони там". Ось, будь ласка, впала ракета, загорівся хліб. Але нічого, найголовніше, що немає людських жертв і ця пі*****ня не долетіла туди, куди хотіла", — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, по Україні було здійснено масовану ракетну атаку, в результаті якої мінімум 20 людей загинуло. Однак ця цифра зростає, оскільки продовжується розбір завалів.

У Києві внаслідок удару по лікарні "Охматдит" медичні працівники змушені робити дітям крапельниці просто на вулиці.

футбол Олександр Поворознюк Інгулець Охматдит

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