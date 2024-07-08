Президент Ингульца Поворознюк показал последствия атаки по Украине

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк. Фото: скриншот

По Украине 8 июля был нанесен комбинированный ракетный удар по некоторым объектам, в том числе по "Охматдиту" в Киеве. Ситуацию прокомментировали футболисты сборной.

Среди пострадавший также оказался бизнес президента "Ингульца" Александра Поворознюка в Instagram.

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Поворознюк записал видео на фоне горящего поля с пшеницей.

По словам президента "Ингульца" российские ракеты не долетели к цели и упали на поле, где вызвали пожар.

По словам функционера, человеческих жертв в результате атаки нет.

"Вот пожалуйста, в таких условиях выращиваем хлеб. Это для тех п*****сов диванных, кто говорит: "А х**и они там". Вот пожалуйста, упала ракета, загорелся хлеб. Но ничего, самое главное, что нет человеческих жертв и эта п*****сня не долетела туда, куда хотела", — сказал Поворознюк.

Напомним, по Украине была произведена массированная ракетная атака, в результате которого минимум 20 человек погибло. Однако эта цифра растет, поскольку продолжается разбор завалов.

В Киеве в результате удара по больнице "Охматдит" медицинские работники вынуждены делать детям капельницы просто на улице.