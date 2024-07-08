Футболисты сборной Украины отреагировали на ракетный обстрел Киеве

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Футболист сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал ракетный обстрел россиян, в результате которого только в Киеве погибло как минимум девять человек. Одна из ракет попала в корпус детской больницы "Охматдет".

Игроки сборной Украины не смогли сдержать эмоции после очередного преступления россиян, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницы спортсменов в социальных сетях.

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В понедельник утром, 8 июля, россияне выпустили по Украине более 40 ракет. Разрушения и жертвы есть в Кривом Роге, Днепре, Житомире.

Судаков показал последствия ракетной атаки на Киев. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В столице страны войска ПВО сбили большую часть ракет, которые летели на Киев, но избежать трагедии не удалось. В результате атаки был поврежден один из корпусов больницы "Охматдет", где проходят лечение тяжелобольные дети во всей страны.

Реакция Трубина на ракетную атаку россиян. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Судаков, Трубин и другие игроки отреагировали на атаку

Футболисты сборной Украины не остались в стороне от нового преступления россиян. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков опубликовал фото последствий обстрела больницы и назвал россиян "террористами".

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин добавил, что под завалами корпуса есть люди. Киевляне приходят к месту происшествия, чтобы помочь раненным и принять участие в разборе завалов.

Артем Бондаренко отреагировал на ракетный обстрел Украины. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко написал, что ему не хватает слов, чтобы выразить всю ненависть к агрессору. Сообщения об обстреле опубликовали также Николай Шапаренко, Николай Матвиенко и другие игроки национальной команды.

Напомним, сразу несколько районов Киева столкнулись с последствиями ракетной атаки россиян. Разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, идет разбор завалов.