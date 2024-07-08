Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Судаков эмоционально отреагировал на обстрел россиянами Охматдета arrow

Судаков эмоционально отреагировал на обстрел россиянами Охматдета

8 июля 2024 13:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболисты сборной Украины отреагировали на ракетный обстрел Киеве
Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал ракетный обстрел россиян, в результате которого только в Киеве погибло как минимум девять человек. Одна из ракет попала в корпус детской больницы "Охматдет". 

Игроки сборной Украины не смогли сдержать эмоции после очередного преступления россиян, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на страницы спортсменов в социальных сетях. 

Читайте также:

В понедельник утром, 8 июля, россияне выпустили по Украине более 40 ракет. Разрушения и жертвы есть в Кривом Роге, Днепре, Житомире.

Ракетная атака на Киев
Судаков показал последствия ракетной атаки на Киев. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В столице страны войска ПВО сбили большую часть ракет, которые летели на Киев, но избежать трагедии не удалось. В результате атаки был поврежден один из корпусов больницы "Охматдет", где проходят лечение тяжелобольные дети во всей страны. 

Реакция Трубина на ракетную атаку россиян
Реакция Трубина на ракетную атаку россиян. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Судаков, Трубин и другие игроки отреагировали на атаку

Футболисты сборной Украины не остались в стороне от нового преступления россиян. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков опубликовал фото последствий обстрела больницы и назвал россиян "террористами". 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин добавил, что под завалами корпуса есть люди. Киевляне приходят к месту происшествия, чтобы помочь раненным и принять участие в разборе завалов. 

Артем Бондаренко отреагировал на ракетный обстрел Украины
Артем Бондаренко отреагировал на ракетный обстрел Украины. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко написал, что ему не хватает слов, чтобы выразить всю ненависть к агрессору. Сообщения об обстреле опубликовали также Николай Шапаренко, Николай Матвиенко и другие игроки национальной команды. 

Напомним, сразу несколько районов Киева столкнулись с последствиями ракетной атаки россиян. Разрушения зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, идет разбор завалов. 

война спорт Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Охматдет Георгий Судаков ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев