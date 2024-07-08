Футболісти збірної України відреагували на ракетний обстріл Києва

Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Футболіст збірної України Георгій Судаков прокоментував ракетний обстріл росіян, внаслідок якого лише у Києві загинуло щонайменше дев'ятеро людей. Одна з ракет поцілила в корпус дитячої лікарні "Охматдит".

Гравці збірної України не змогли стримати емоції після чергового злочину росіян, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на сторінки спортсменів у соціальних мережах.

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У понеділок вранці, 8 липня, росіяни випустили по Україні понад 40 ракет. Руйнування та жертви, окрім Києва, є також у Кривому Розі, Дніпрі, Житомирі.

Судаков показав наслідки ракетної атаки на Київ. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В столиці країни війська ППО збили більшу частину ракет, які летіли на Київ, але уникнути трагедії не вдалося. Внаслідок атаки було пошкоджено один із корпусів лікарні "Охматдит", де проходять лікування тяжкохворі діти з всієї країни.

Реакція Трубіна на ракетну атаку росіян Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Судаков, Трубін та інші гравці відреагували на атаку

Футболісти збірної України не залишилися байдужими до нового злочину росіян. Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков опублікував фото наслідків обстрілу лікарні та назвав росіян "терористами".

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін додав, що під завалами корпусу є люди. Кияни приходять до місця події, щоб допомогти пораненим та взяти участь у розборі завалів.

Артем Бондаренко відреагував на ракетний обстріл України. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Хавбек "Шахтаря" Артем Бондаренко написав, що йому не вистачає слів, аби висловити всю ненависть до агресора. Повідомлення про обстріл лікарні опублікували також Микола Шапаренко, Микола Матвієнко та інші гравці національної команди.

Нагадаємо, одразу декілька районів Києва зіткнулися з наслідками ракетної атаки росіян. Руйнування зафіксовано у Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.