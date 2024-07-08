Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко зробив заяву після атаки на Україну та руйнування лікарні Охматдит arrow

Шевченко зробив заяву після атаки на Україну та руйнування лікарні Охматдит

8 липня 2024 14:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Андрій Шевченко відреагував на обстріл лікарні Охматдит
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко показав, як виглядає корпус лікарні "Охматдит", який постраждав внаслідок ракетного удару росіян. У медичному закладі загинуло щонайменше кілька людей, є поранені.

Шевченко продемонстрував результат обстрілу на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Вранці у понеділок, 8 липня, росіяни здійснили черговий масований обстріл території України. У мирних містах було випущено понад 40 ракет. Руйнування та жертви є у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та інших містах.

Результати обстрілу Охматдиту
Результати обстрілу "Охматдиту". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко сказав про ракетну атаку

Було зафіксовано попадання в один із корпусів дитячої лікарні "Охматдит", яка приймає "важких" пацієнтів з усієї країни. Андрій Шевченко нагадав, що щороку у цій лікарні проходять лікування понад 20 тисяч дітей.

Кияни допомагають розбирати завали поряд із Охматдитом
Кияни допомагають розбирати завали поряд із "Охматдитом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жителі Києва продовжують приходити до відділення "Охматдиту", щоб допомогти у порятунку людей, які опинилися під завалами. Шевченко впевнений, що світ має побачити те, що сьогодні зробили росіяни.

Нагадаємо, футболісти збірної України вже відреагували на обстріл Києва та інших міст. Деякі спортсмени не обирали виразів, щоб описати свої емоції.

Тим часом дітям, яких евакуювали з лікарні "Охматдит", ставлять крапельниці прямо на вулиці. Багатьом пацієнтам протипоказано залишати стерильні палати, але сьогодні вони не мають іншого вибору.

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк показав, як горять поля пшениці після чергового обстрілу окупантів.

Київ війна спорт футбол Андрій Шевченко Охматдит ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців