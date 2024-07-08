Андрій Шевченко відреагував на обстріл лікарні Охматдит

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко показав, як виглядає корпус лікарні "Охматдит", який постраждав внаслідок ракетного удару росіян. У медичному закладі загинуло щонайменше кілька людей, є поранені.

Шевченко продемонстрував результат обстрілу на своїй сторінці в Instagram.

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Вранці у понеділок, 8 липня, росіяни здійснили черговий масований обстріл території України. У мирних містах було випущено понад 40 ракет. Руйнування та жертви є у Києві, Кривому Розі, Дніпрі та інших містах.

Результати обстрілу "Охматдиту". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко сказав про ракетну атаку

Було зафіксовано попадання в один із корпусів дитячої лікарні "Охматдит", яка приймає "важких" пацієнтів з усієї країни. Андрій Шевченко нагадав, що щороку у цій лікарні проходять лікування понад 20 тисяч дітей.

Кияни допомагають розбирати завали поряд із "Охматдитом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жителі Києва продовжують приходити до відділення "Охматдиту", щоб допомогти у порятунку людей, які опинилися під завалами. Шевченко впевнений, що світ має побачити те, що сьогодні зробили росіяни.

Нагадаємо, футболісти збірної України вже відреагували на обстріл Києва та інших міст. Деякі спортсмени не обирали виразів, щоб описати свої емоції.

Тим часом дітям, яких евакуювали з лікарні "Охматдит", ставлять крапельниці прямо на вулиці. Багатьом пацієнтам протипоказано залишати стерильні палати, але сьогодні вони не мають іншого вибору.

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк показав, як горять поля пшениці після чергового обстрілу окупантів.