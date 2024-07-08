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Шевченко сделал заявление после атаки на Украину и разрушения больницы Охматдет

8 июля 2024 14:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрей Шевченко отреагировал на обстрел больницы Охматдет
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко показал, как выглядит корпус больницы "Охматдет", который пострадал в результате ракетного удара россиян. В медицинском учреждении погибло как минимум несколько человек, есть раненные

Шевченко продемонстрировал результат обстрела на своей странице в Instagram

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Утром в понедельник, 8 июля, россияне предприняли очередной массированный обстрел территории Украины. По мирным городам было выпущено более 40 ракет. Разрушения и жертвы есть в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах. 

Результаты обстрела Охматдета
Результаты обстрела "Охматдета". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко сказал о ракетной атаке 

Было зафиксировано попадание в один из корпусов детской больницы "Охматдет", которая принимает "тяжелых" пациентов со всей страны. Андрей Шевченко напомнил, что ежегодно в этой больнице проходят лечение более 20 тысяч детей. 

Киевляне помогают разбирать завали рядом с Охматдетом
Киевляне помогают разбирать завали рядом с "Охматдетом". Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Жители Киеве продолжают приходить к отделению "Охматдета", чтобы помочь в спасении людей, которые оказались под завалами. Шевченко уверен, что мир должен увидеть то, что сегодня сделали россияне. 

Напомним, футболисты сборной Украины уже отреагировали на обстрел Киева и других городов. Некоторые спортсмены не выбирали выражений, чтобы описать свои эмоции. 

Тем временем детям, которых эвакуировали из больницы "Охматдет", ставят капельницы прямо на улице. Многим пациентом противопоказано покидать стерильные палаты, но сегодня у них нет другого выбора. 

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк показал, как горят поля пшеницы после очередного обстрела оккупантов. 

Киев война спорт футбол Андрей Шевченко Охматдет ракетный удар

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