Ракетный удар по Украине: как отреагировала Ярослава Магучих

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp/

По Украине 8 июля был нанесен комбинированный ракетный удар по некоторым объектам, в том числе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. В Кировоградской области ракеты сожгли поля с зерном, что показал владелец ФК "Ингулец" Александр Поворознюк.

Ситуацию с ракетным ударом прокомментировала мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих в Instagram.

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Реакция Магучих на удар по Украине

Ярослава 7 июля радовалась установленному мировому рекорду в прыжках в высоту. Украинка смогла прыгнуть на 2,10 м и побить державшийся 37 лет рекорд.

Однако на следующий день после рекорд у нее совершенно иное настроение после ракетного удара по Украине.

"Никакой рекорд не принесет радости, пока Россия каждый день нападает на мою страну, убивает наших солдат и забирает жизни детей и их родителей.

Российские террористы в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура, детская больница", — написала Ярослава.

Напомним, ранее футболист сборной Украины Георгий Судаков и остальные игроки национальной команды эмоционально отреагировали на обстрел россиянами "Охматдета".

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко сделал заявление после атаки на Украину и разрушения онкологического корпуса больницы "Охматдет".